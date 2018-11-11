一級嘴砲》月租8元的台糖農地是否合理？

很多事情一扯到選舉就會有理說不清，站在台糖的立場，自然希望所屬的土地能夠充分活化利用，事實上，租金如果低於行情，早就租光了，但台糖仍有很多土地到今天都不容易出租。

一級嘴砲技術士

台糖農地的出租對象與租金問題在選舉期間成為討論話題。維多利亞雙語學校位於雲林縣斗六市，占地一萬八千坪，「每坪月租金8元」成了選舉攻防的焦點，那麼每坪月租8元到底合不合理？

維多利亞雙語學校位於雲林縣斗六市，占地一萬八千坪，「每坪月租金8元」成了選舉攻防的焦點。（本報資料照）

一，租金

「每坪8元」換算成每分地就要2347元，這還是月租金，換算年租金為28,166元，對於農業生產來說這是爆貴的價格。以雲林縣平原區的良田來說，附有水利設施和電力的農田每分地年租金約6500元，能夠三作的良田年租金約8500元，沒有農民會去租每年兩萬八，而且還沒有灌排和水源的台糖農地，更不用說當年台糖出租的是丘陵荒地，租約到期還要被台糖收回去。

二，地點

維多利亞興建時旁邊都是甘蔗田，並不是民代口中「熱鬧的住宅區」，今天校址嘉東里周邊的住戶是近年才陸續遷建。921大地震造成斗六地區不小的災損，後來行政院協調台糖釋出土地供重建之用，許多嘉東里的住戶都在921後才陸續遷居至此。若拿附近私有地的公告地價來對比校地價格太過牽強。

三，台糖地

任何人或事業經營體都能向台糖公司的資產處提出申請，承租方法也都公告在網路上，沒有什麼奇怪的秘密。雲嘉南三縣的台糖設有一定的產糖目標，因此台糖會盡可能保有大坵塊的農地，只出租偏遠或是狹小的畸零地。原本種植甘蔗的台糖地基本上是不對外放租，一來是田間管理的問題，二來是製糖有一定的產能目標，農地若是少了，負責的單位就要想辦法生出缺額的甘蔗量，這也是台糖不會輕易出租農地的原因。

高屏的台糖雖沒有製糖配額，但台糖農地寧可自己去做有機農場也不會輕易釋出，原因是擔憂產銷的失衡。以前台糖曾經放租農地，讓農民去種植水果，後來因為產量過大而造成市場崩盤，最後還把原因歸咎在台糖的頭上。因此，除非有短期的甘蔗產期調節，空檔的幾個月時間會短暫對外放租，否則台糖農地不會對外開放，也不會輕易鬆手，因為台糖非常清楚有太多的地方民代想從國有地上牟利，一旦放手就難以收回。

很多事情一扯到選舉就會有理說不清，站在台糖的立場，自然希望所屬的土地能夠充分活化利用，事實上，租金如果低於行情，早就租光了，但台糖仍有很多土地到今天都不容易出租。或許有些人質疑台糖為何要租地給私人辦學校，但雲林和大都市之間有很大的資源落差，尤其是在教育資源上，雖然是農業縣，但許多家長仍希望盡力讓子女有較好的教育環境也是人之常情，在這一點上，奉勸政治人物不要搞錯對象、對錯砲口。