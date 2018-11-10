自由開講》中華奧會是國中之國？

◎ 朱孟庠

（東奧正名行動聯盟提供）

中華奧會主席林鴻道引憲章27條：政治力介入，阻擾國家奧會活動，拿恐嚇中華奧會會被除名來欺騙人民！

十月底卸任的中華奧會秘書長沈依婷倒是在卸任前有良心地說真話：國際奧會發函給中華奧會，也只是詢問東奧公投程序，是尊重，沒說不准喔！

奧林匹克憲章，有哪一條規定不能正名？

反倒是《奧林匹克憲章》第30條規定：奧會隊名一定要能反映領土範圍和地理名詞嘛！所以嘛！國際奧會IOC一直不讓你代表中國，始終都是請你用名符其實的台灣。

東奧正名小組是NGO 不具政治公權力的民間組織。林鴻道要不有意曲解了27條法令？要不就是故意欺騙人民。

是誰把「運動政治化？」、把「台灣港、澳化？」不就是你國民黨政府、你黨國體制、你中華奧會嘛！

1952赫爾辛基奧運，人家給你兩個中國，你說漢賊不兩立，退出；1976年加拿大蒙特婁奧運58比2請你用台灣，竟然把在美國待命的選手撤回，退出。今天為了延續中華道統，硬要民主台灣世世代代的子孫跟和名不符實的「CHINESE TAIPEI 」地老天荒，要和「洛桑協議」天長地久？

台灣的悲哀，困境在自己，台灣是撕裂的，敵人在內部，解嚴31年舊勢力仍然盤據攪動，中華奧會背後是黨國舊勢力盤據，主席是雖各體協會選出來的，各體協是舊黨國思維的既得利益者。

外交部長吳釗燮回答立委質詢：若公投通過正名，是否啟動正名程序？

部長：「 就程序而言，政府受到公投結果所拘束，但若是要向國際奧會提出任何說明或主張，是透過中華奧會。中華奧會根據憲章獨立行使職權，不受政治影響。」

中華奧會是大怪獸？先是恣意欺騙人民，接續加碼恐嚇政府？

一直以來跟中國的國台辦是言論一致，一鼻孔出氣，挖台灣牆腳。東亞青運被取消，怎不見中華奧會對中國吭聲？怎不說政治干預運動？吃裡扒外欺騙台灣人，敢於欺騙卻不敢站出來辯論。

「平等」就是奧林匹克的核心精神，正名是會員國的權益，中華奧會要把世世代代台灣人的尊嚴給埋葬？1991年蘇聯解體，1992年蘇聯奧會就不存在了，改成俄羅斯奧林匹克委員會。「CHINESE TAIPEI 」這不是我們的宿命，今天台灣人勇敢站出來洗刷這個恥辱的名字，公投若過中華奧會還可以騎在人民頭上？

《公投法》第30條第一項第三款規定，「公民投票案經通過者，各該選舉委員會應於投票完畢七日內公告民眾結果。」政府受到公投結果所拘束。東奧台灣正名公投案若通過，應由總統或權責機關為實現該公民投票案內容之必要處置，不能把責任全委給中華奧會！

（作者為2020東奧正名行動聯盟顧問）