自由開講》拒絕「四不一沒有」的韓國瑜

知名學者陳芳明教授重批韓國瑜「這是我看過最無恥的候選人」（資料照）

◎方立言

知名學者陳芳明教授重批韓國瑜「這是我看過最無恥的候選人」，而筆者綜理韓國瑜自參選高雄市長以來的言行，更發現他是一位對高雄不了解、不知恥、不擇手段、不負責任，沒有反省能力的「四不一沒有」政治人物，相信高雄鄉親是無法接受這種「咖肖」當市長的。

高雄市是全台灣最美麗的一座城市，市容景觀優美，棋盤式的道路四通八達， 但在韓國瑜眼中竟成為「又老又窮」、「又老又醜」的城市，而且為了競選市長信口開河，開出許多不切實際，譁眾取寵的政見，更扯的是把277萬人口的高雄市說成400萬人，充分顯示他對高雄的陌生不了解。

喜在網路像潑婦罵街亂罵的網軍，有格調一些，以理性辯論取代下流言語（翻攝自網路）

韓國瑜競選影片在網路廣為流傳，卻一再抄襲瓢竊，數度被抓包，但他卻一副事不干己的態度，反而指控別人猙獰，難怪陳芳明教授批判他是最無恥的候選人，如今更糟糕的是他還利用陳樹菊的愛心作為選舉騙票工具。陳樹菊說不認識韓國瑜與陳其邁，不談政治，韓國瑜卻連發採訪通知給媒體，當作選舉操作，真是挑戰人類無恥的極限，所以批判他是最無恥候選人一點都不過份。

民主就是選賢與能，候選人透過各種媒體載具將其理念、抱負、政見、専長優點介紹給選民了解，讓選民比較選擇理想的候選人。然而，韓國瑜卻一再造假抄襲，信口開河，亂開支票，原本批評高雄「又老又窮」，等達到吸睛擴大聲量的目的後，竟改口高雄是最漂亮的珍珠，利用網路譁眾取寵、取巧，欺騙選民，更甚者還與中國網軍裡應外合，像吳三桂引清兵入闗一樣，不擇手段。

政治人物要有擔當，這是有格調的從政者的基本條件，但觀察韓國瑜的言行毫無擔當，一再造假抄襲被抓包後，竟然推得一乾二淨，責任全推給網友。如果說熱情的支持者太過激情偶一不慎抄襲也就罷了，但一再抄襲造假，相信對選舉稍有了解的人，一看便知這是有系統的操作。說實在的，如果不是這些抄襲造假影片的催情發酵，韓國瑜如何能快速竄起，成為國民黨的耀眼明星！

近兩個月來韓國瑜造假事件層出不窮，讓人目不暇給，包括假冒深綠總幹事挺韓國瑜、假冒成大民調韓國瑜贏陳其邁、盜用他人照片當造勢照片、假冒唐鳳傳陳其邁斷頭片、盜用泰國的廣告片當宣傳片、自導自演停權韓國瑜粉專、自導自演搜尋韓國瑜女兒、盜用Toyota廣告片當宣傳片、假冒三鳳宮籤詩說韓國瑜會贏、假冒台灣大車隊挺韓國瑜、假冒蔡英文表弟挺韓國瑜，到最近的陳樹菊「最強菜販合體」事件，造假惡行罄竹難書。

知恥近乎勇，韓國瑜陣營的造假已非單一事件，多到不勝枚舉，如果韓國瑜真有擔當應退選以示負責，但是當一連串造假事件被揭穿後，他不僅未見反省改進或公開道歉，而是把責任推給網友，甚至反過來咬對手自導自演。不禁讓人想起20幾年前的屏東縣長選舉，當支持國民黨的黑道部隊在公辦政見會，將蘇貞昌支持者打得頭破血流後，竟然惡人告狀，誣指蘇貞昌自導自演，混淆視聽，結果屏東人一時被蒙蔽，導致蘇貞昌落選，屏東淪為黑道故鄉，相信屏東人記憶猶新。

這樣不擇手段持續造假又無擔當的候選人，我們能相信他能兌現政見嗎？「打造高雄全台首富」恐將成2.0版的馬英九633！至於南海開採石油、高雄市10年後增為500萬人等韓國瑜偉大政見，除非中國移民200萬人到高雄，並在南海興風作浪，否則根本是天方夜譚。

高雄市長選舉已非傳統藍綠對決，絕對不能輕忽中國的紅色網軍，請高雄市民深思，誰能帶給高雄更美好的未來，而不要受到外來網軍及造假事件操弄而影響到理智的判斷。

最後也呼籲喜在網路像潑婦罵街亂罵的網軍，有格調一些，以理性辯論取代下流言語，尤其是來自中國的網民，這是台灣的民主選舉，要說三道四前，請捫心自問，中國有民主選舉嗎？

（曾任媒體記者）

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