法操》投資股票卻變受害人，該怎麼辦？

雖然投保法中有許多看似對投資人特別優惠的規定，但事實上在龐大的金融交易市場中，個別投資人能掌握的資訊，以及可以運用的資源和公司方有天壤之別，因此投保法並不是對投資人特別優待，而是讓兩方的地位達到公平、衡平的狀態，希望大家不要忘記自己享有這樣的權利。

中央社記者孫仲達攝

法操司想傳媒

相信買賣股票是很多人投資理財方式之一，透過公開發行股票，也可以讓有前景、有好的理想的公司更容易取得資金，不再為錢所困。不過立意良善的證券交易市場仍然常常遭到有心人士濫用，不論是掏空公司將廣大小股東血汗錢捲款潛逃的不肖公司經理人，或股市炒手操縱股價坑殺小股民等等都時有所聞，縱使證券交易法、公司法等金融法規都有規範這些不法行為，但就民事賠償部分個別股民往往因為勢單力薄而無法順利取得賠償。

有鑑於此，立法者在民國91年制定證券投資人及期貨交易人保護法（下稱投保法，下同），以提供廣大投資人公平且安全的交易環境，保障證券投資人之權益，並促進證券市場健全發展（第1條）。下面就和廣大投資人最直接相關，有關求償部分進行說明。

受害投資人可以授權投保中心提起團體訴訟或仲裁

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心（簡稱投保中心）是依據第5條規定設立的保護機構，並依據投保法規定，投資人授權投保中心提起團體訴訟或仲裁有以下幾個要件：

1.必須有20人以上書面授與投保中心仲裁或訴訟實施權，投保中心才能以自己的名義提起團體訴訟或仲裁，但如果投資人在程序進行中撤回授權，導致剩餘人數不到20人的話，投保中心還是可以繼續進行程序。（第28條第1項、第4項、第29條第2項）

2.投保中心接受投資人授權後，在程序中的權限大致上相當於民事訴訟中的訴訟代理人，不同的地方是投保中心原則上享有捨棄、認諾、撤回或和解的權限，投資人例外可以用書面限制。（第31條第1項、第3項、民事訴訟法第70條第1項）

3.程序結束後如果投保中心得到賠償，應該在扣除必要費用之後，把剩餘的款項分配給投資人，且投保中心不能向投資人要求報酬。（第33條）



除了訴訟和仲裁程序，投保中心也可以聲請假扣押

為了預防訴訟或仲裁程序緩不濟急，在程序確定之前應該負擔賠償責任的行為人惡意脫產，導致最後白忙一場，投保法中也賦予投保中心聲請假扣押的權利，法院也可以就投保中心的聲請作免供擔保的裁定。（第28條第3項、第34條）

除此之外，如果投保中心提起民事訴訟，其中訴訟標的金額或價額超過3000萬的部分也可以暫免繳裁判費，即使最後對造勝訴確定，暫免繳的裁判費也可以不用補繳。（第35條第1項、第2項）

雖然投保法中有許多看似對投資人特別優惠的規定，但事實上在龐大的金融交易市場中，個別投資人能掌握的資訊，以及可以運用的資源和公司方有天壤之別，因此投保法並不是對投資人特別優待，而是讓兩方的地位達到公平、衡平的狀態，希望大家不要忘記自己享有這樣的權利，並能利用這個權利有效的讓實施不法行為的人負起該負的責任！

本文經授權轉自法操 投資股票卻變受害人，該怎麼辦？