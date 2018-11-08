Mygopen》【假LINE】為什麼急著同婚合法化？答案是健保？謠言扭曲事實

基本上台灣比起英國、泰國來說，門檻和藥費都很高，還必須通過 5 道關卡才能獲得合法居留身分，居留滿 6 個月，因染愛滋被通報列管，開始治療的頭 2 年自付藥費，一年約 20 萬元，並有就醫、治療紀錄後，才能獲得健保給付，跟謠言內容傳達的說法差異很大，訊息最後對中裕新藥的描述，健保署也尚未收到任何申請給付的案件。

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公投大選逼近，LINE 流傳「奇怪了! 為什麼他們要~急著要同婚合法化」、「原來這是答案--健保」這樣的謠言訊息，內文描述同性婚姻合法化外來的狀況，說會弄垮台灣的健保，外國同志感染者來台灣取得健保資源就和台灣男同志結婚這樣的曲解內容，事實上有許多知識都是錯誤的，並且扭曲同性婚姻的說法，對此健保署與疾管署也出面澄清過，真的不要再轉傳囉！

同婚合法化拖垮健保的謠言

原始謠傳版本：

奇怪了! 為什麼他們要~急著要同婚合法化~~ 原來這是答案--「健保」 轉貼：民法972修法牽涉太多社會問題，背後的同運團體應該有很大的企業在影響。 "台灣是全世界少數健保不排除愛滋病治療的國家！ 一旦同性婚姻合法化，很多同運團體會用盡各種方式來到台灣！因為他們在台灣可以使用愛滋藥物完全免費！這樣大企業就大賺其錢了！然而，愛滋病治療將會弄垮臺灣的健保！同性婚姻合法化，全世界的男同志就可以與台灣男同志結婚取得台灣身分證，擁有免費的健保和愛滋藥物，那時台灣就成為全世界愛滋用藥量最大的國家！這才是同性婚姻合法化，背後最大的商機！ 愛滋藥很貴！而且療程很長 在行政院衛生署疾病管制局所出「感染控制雜誌」第十六卷 第一期，一篇「臺灣愛滋病流行現況與防治政策」曾提到：中央健保局統計，2000年愛滋感染者醫療費用就花掉四億五千多萬元醫療費用，每位感染者平均花掉一年35萬元藥費（一般人每年為3,500元藥費），為一般民眾醫療花費的100倍。自1992年度迄今，隨著愛滋感染者的增加，相關醫療費用呈現逐年增加的趨勢，雞尾酒療法奏效使得感染者存活時間延長，未來醫療費攀升速度將更為驚人。需廣傳，讓全體納稅人知道修改民法背後真正的商機及嚴重性！ 上市股票“中裕新藥”即是生產愛滋用藥，原名“宇昌生技”，最大的股東就是蔡英文家族，真是其心可誅……（惦惦吃三碗公）

謠言破解說明：

真的純屬綜合謠言一則，無論同婚與否，謠言文字描述的內容與實際數據都是差很多的，對此衛福部疾管署也有針對部分內容作闢謠解說澄清，有關網路流傳同性婚姻合法化，愛滋會增加我國醫療支出負擔，疾管署對此也作出澄清。



基本上台灣比起英國、泰國來說，門檻和藥費都很高，還必須通過 5 道關卡才能獲得合法居留身分，居留滿 6 個月，因染愛滋被通報列管，開始治療的頭 2 年自付藥費，一年約 20 萬元，並有就醫、治療紀錄後，才能獲得健保給付，跟謠言內容傳達的說法差異很大，訊息最後對中裕新藥的描述，健保署也尚未收到任何申請給付的案件。

類似的謠言可以參考這段影片的整理：

正確闢謠解釋：

根據健保署和疾管署的說明整理，針對網路流傳同性婚姻合法化，將促使外籍同志愛滋感染者為取得免費愛滋藥物治療，來台與我國同志結婚，進而拖垮台灣的健保；衛生福利部中央健康保署特別澄清，愛滋病在民國 95 年之前是依健保重大傷病納入給付，之後則由疾病管制署由公務預算支應至今。



依據民國104年2月4日修正公告的「人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例」，自106年2月起，愛滋病患服藥兩年後，回歸健保以慢性病照護模式給付。根據統計，104年間統計愛滋病感染者的門住診醫療支出，每人平均藥費為13萬2千多元，每人平均醫療費用16萬2千多元，絕非外傳每位感染者一年花掉藥費35萬元。



謠言內容所謂的同性婚姻合法化後，全世界同志都會來和台灣同志結婚，享受免費愛滋藥物，大幅增加我國醫療支出等，應不致發生。事實上，婚姻的成立，需要多重步驟，且除了我國，國外許多先進國家，也提供愛滋治療，疫情也已獲控制。



健保署強調，外籍人士除非是受聘來台工作，否則外籍配偶需領有居留證明文件且在台居留滿六個月，才能享有健保。另外，健保署表示，有關外傳股票上市公司「中裕新藥」正開發生產抗愛滋用藥，但截至目前為止，健保署尚未收到中裕新藥任何申請新藥給付的案件，冀望外界勿以訛傳訛。



根據蘋果日報的採訪報導，疾管署副署長羅一鈞表示：傳言外國人來台滿2年治療愛滋會拖垮健保是「別有用心」，事實上除上述過五關難度高外，健保只有對外籍愛滋感染者有 2 年等待期規定，其餘比治療愛滋更貴的疾病如癌症等，均無此規定，健保給付後財務亦未因此被拖垮。



及早診斷愛滋感染並立即投藥治療，不僅是有效控制病情的方法，也是全球愛滋防治的共識。診斷即刻服藥，不但可以減少愛滋感染者的死亡和併發症風險，更可以有效降低傳染力。



疾管署強調，不僅是愛滋病，任何疾病的傳染並不會區分性別、性向。以尊重、接納的態度，營造健康、友善的性別環境，社會普遍認知預防的重要性、早期診斷早期治療等阻斷疫病傳播的策略，才是有效控制疫情的不二法門。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自Mygopen 【假LINE】為什麼急著同婚合法化？答案是健保？謠言扭曲事實