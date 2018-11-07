自由開講》國民黨徒神邏輯！

◎不平

我是台南人，做為七年級生，小時候對高雄的兩個印象，一是水很髒不能喝，高雄人必須買水維生，二是高雄外號「文化沙漠」。小時候不懂事，因此對高雄有幾分輕蔑。

還記得2014年CNN旅遊版報導，高捷美麗島站被評選為全球最美地鐵站第六。（資料照）

然而我們自己也好不到哪裡去，號稱文化古都，但中西區的古蹟彷彿「純粹靜置著」，總給我一種百無聊賴感，除非去拜孔子求智慧，我實在很少到孔廟那一帶。公車則等過一兩次，一兩個小時才來一班，那等車的感覺極其絕望。

等到謝長廷就任高雄市長後，高雄慢慢有些新聞了，比如有了城市光廊等等設施，以及捷運動工了。彼時還是中學生的我雖然不是很關心市政，但也依稀知道台南在許添財市長上任後，海安路的問題終於解決，城市造景和各種園區也頻繁地建立起來了。今日每當路過林百貨，都極為慶幸此棟建物和土地僥倖地沒被拆除和賤賣，國民黨後來高抬貴手放著它荒廢著，真屬萬幸。

市定古蹟林百貨在慶祝八十四歲生日前夕，以「讓世界看見台南」在「亞洲最具影響力設計獎」中獲獎。（資料照/高青時尚公司提供）

國民黨徒一邊說發展觀光很重要，一邊說高雄不該有那些花大錢（是多大？）蓋的設施，實在神邏輯。

這幾年台灣人赴日本自助旅行正夯，這些人也去吧？難道他們沒有意識到，日本正因為運輸網路綿密、搭乘方式簡便，加以原有的景觀已具有特色和美感，因此，即便這些設施原是為服務他們本國人，觀光發展也水到渠成？京阪等大都市去過了，遊客自然往其他都道府縣去探索和發展新路線，因為實在便利，實在值得一遊。

如果把他們認為高雄「亂花錢」、「純屬剪綵工程」的設施消除，我還真不知道哪國觀光客如此別具一格，願意到一個交通須自力救濟、缺少亮點景觀和人文氛圍，景象又停留在七八零年代國民黨美學的城市玩？那是人類學者的田野踏查吧？還是他們以為還未來過台灣的、「可能」笨笨的陸客一定會買單？這是把陸客當白痴嗎？怎麼如此瞧不起你們的潛在客群呢？不知這樣觀光服務業有何搞頭，就業機會何來？

（台南人，代理教師）

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