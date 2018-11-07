自由開講》侯友宜「深澳」太深奧 民意要辯論不要跳針

◎黃建群

日前新北傳賭盤開出輸贏3萬票、五五波態勢，最新民調出爐，蘇貞昌、侯友宜呈現拉鋸，其中希望看到市政辯論的民意直逼7成，值得關注的是，國民黨支持者高達6成6贊成候選人應公開辯論，侯友宜對此一如既往無視，仍舊在跳針深澳議題，彷彿活在一個月前，讓選民無奈疾呼：「侯探長該醒了！深澳停建一個月了！」

值得關注的是，國民黨支持者高達6成6贊成候選人應公開辯論，侯友宜對此一如既往無視，仍舊在跳針深澳議題，彷彿活在一個月前，讓選民無奈疾呼：「侯探長該醒了！深澳停建一個月了！」。（中央社）

侯友宜從刻意打冷選戰到面臨文大宿舍案、黑道掛勾等質疑，採模糊、閃避回應，時時掛在嘴邊的唯一選戰主軸「深澳電廠」，又在10月中央宣布深澳停建後無法延續，推出CF主打形象卻未有實質政策討論，提出政策多次被踢爆抄襲，相較於對手從政見到文宣大玩創新，也難怪民調顯示，侯口中必稱「老縣長」的蘇貞昌在40歲以下年輕世代皆取得領先優勢。

從8月蘇貞昌簽下辯論意向書，侯友宜宣稱什麼都不怕卻遲遲未答應辯論，從選前90幾天到現在不到20天，侯始終以「大無畏態度」奮力閃躲辯論，萬年不變的理由筆者都可以倒背如流「請老縣長對深澳表態」即使深澳停建已滿1個月、即使中央廢止環評確定深澳不會死灰復燃、即使蘇貞昌表明尊重行政院能源政策專業評估，侯友宜彷彿活在自己的世界中，只能說「裝睡的人叫不醒，假裝深澳還要建的人好像也叫不醒。」

從8月蘇貞昌簽下辯論意向書，侯友宜宣稱什麼都不怕卻遲遲未答應辯論，從選前90幾天到現在不到20天，侯始終以「大無畏態度」奮力閃躲辯論，萬年不變的理由筆者都可以倒背如流。（資料照）

支持者希望看到辯論代表什麼？為何會有66.9％國民黨支持者，在國民黨候選人明顯不願辯論的狀態下，仍舊希望看到公開辯論？其實是一種焦慮的體現，是一種選前20天，他們仍舊不知道侯友宜對新北藍圖為何的焦慮，選前20天通常各自回歸基本盤，新北民調卻呈現令人玩味的趨勢。

城市發展需要一個知道方向、明確定位的領航者，若是連掌舵者都不清楚未來走向，又能期望他為新北帶來甚麼樣的願景？侯友宜的不願辯論，是對市政的怠惰，更是對自己支持群眾的不負責。

（新北市民，服務業）

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