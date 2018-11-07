自由開講》不作套裝行程的中繼站 后里人要驕傲回家

台中世界花卉博覽會終於登場，園區橫跨豐原、后里到外埔。（資料照）

◎潘銘正

台中世界花卉博覽會終於登場，園區橫跨豐原、后里到外埔， 身為后里人，看著這自己的家鄉，從「 在套裝行程中經過某個地方去騎腳踏車」，變成「 我要去后里看花博」，感覺是很不一樣的。我們歡迎這個大活動， 也更期待花博帶動后里的再發展。

尤其，為了這次花博，數十年來老舊的后里車站重新整裝、 加了一個東站、外貌也煥然一新，我們甚至多了對外聯絡道。 現在花博帶來這麼大量的人潮，然後看著line群組裡、 臉書上朋友討論要來后里看「地表最大機械花」、「夜景很厲害」， 這些直衝著「后里」而來的活力和呼喚，你很難不為后里感到興奮。

尤其，為了這次花博，數十年來老舊的后里車站重新整裝、加了一個東站、外貌也煥然一新，我們甚至多了對外聯絡道。（台中市政府提供）

我是學生時代就離鄉的后里人，對這塊土地依然有著深厚情感， 雖是「偏鄉」，但有著敦厚純樸的人們， 過去后里只是民眾路過之處，行經高速公路經過苗栗火炎山不久， 便看到麗寶樂園的摩天輪，就會知道后里到了， 但會到后里來的旅客並不多，這也讓后里保留了一份純樸與寧靜。

這幾年，后里漸漸有了不同的樣貌， 過去的月眉育樂世界已改成麗寶樂園， 前年麗寶樂園從日本福岡引進亞洲第二大摩天輪「天空之夢」， 麗寶旗下的Outlet商場也開幕了，開始帶來觀光人潮， 連泰安落羽松、無患子樹形成的「龍貓隧道」 等祕境也逐漸成為民眾打卡的熱點。

后里是台中的花卉之鄉，也是國際製造薩克斯風重鎮， 還有深受遊客喜愛的「兩馬」后里馬場及后豐鐵馬道， 更被內政部納入「風情小鎮計畫」， 而這次花博籌辦過程中更發現珍貴的石虎蹤跡， 這都是后里得天獨厚之處， 如果花博能讓大家更有深度地認識這個地方，那便是最棒的事情。

台中市舉辦的花卉博覽會，在后里的森林園區有各國的花卉展示，相當壯觀，其中「聽見花開的聲音」機械花，最讓人驚豔。（資料照）

除了熱鬧的展覽及龐大的遊客商機外，花博結束後， 后里要如何發展，除了期待相關場館能永續經營， 做為文化展演場地提供巿民休閒去處外，也希望透過相關交通規劃， 讓后里產業得以再發展，花博不只是一次展覽， 而是能為家鄉注入新的活力。

（從事教職，台中后里人）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com