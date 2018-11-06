韋恩的食農生活》健康的陰道當然有菌，看過陰道乳酸菌優格與啤酒嗎？！

我想這是一個健康知識的問題，不管對這公投議題贊成或反對，正確的觀念還是要有。事實上陰道不但有菌，而且有很多有益的乳酸菌。

韋恩的食農生活

昨天（11/5）愛家公投所提出的第10案「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？」昨天進行辯論，正方代表政大商學院助理教授許牧彥在辯論會中表示陰道無菌「陰道是由40層的皮膚所組成，接近是無菌的狀態」今天引起很多醫師糾正。

我想這是一個健康知識的問題，不管對這公投議題贊成或反對，正確的觀念還是要有。事實上陰道不但有菌，而且有很多有益的乳酸菌。我想最好的證明是，陰道裡的菌，甚至有人拿來利用作為食品，這可證明陰道裡確實有菌了吧！！

1.美國科學家西西莉亞‧布魯克，使用從自己陰道分離出來的乳酸菌製造出優格來，據他自己吃過之後，說味道酸酸的其實像印度式優格。不過這優格沒有辦法進一步上市。 2.波蘭一家酒廠「The Order of Yoni」推出使用分離自兩位波蘭火辣模特兒陰道的乳酸菌種，成功生產出了啤酒。這啤酒一瓶要價25 zloty大約新台幣250。

陰道乳酸菌啤酒（圖片來源：The Order of Yoni 臉書）

陰道菌對人體健康是有意義的，因為其實陰道菌裡有很多益生菌，與人體保持共生的狀態。它對人體的重要性在於：

A.維持陰道健康： 陰道菌裡有很多益生菌，裡面包含多種乳酸菌，會分泌乳酸等成分，讓陰道維持酸性環境、抑制壞菌、保持健康。 B.陰道菌呈現動態平衡： 科學家已經解明，不同人種族群、或不同年齡下，陰道菌的組成都會有差異，對人體健康都有若干不同的影響。 C.陰道菌是新生兒益生菌的來源： 事實上，每個人呱呱落地時，就是從母親陰道接收了很多益生菌，這些益生菌最後定植在每個人的腸道內，形成有益的腸道菌叢，幫助嬰幼兒維持健康。所以很多研究都顯示，許多剖腹產的嬰兒比較容易有過敏體質，可能原因就是沒機會從媽媽陰道接收到好菌。

總之，陰道有菌，而且有很多好菌，對人體健康息息相關。千萬不要看到含菌就嚇死，無菌也不代表比較乾淨，人的全身尤其是有黏膜處都充滿了共生菌，對人體有很多好處的，下一篇維恩會再介紹。總之，用錯誤的資訊製造恐懼來帶風向是沒意義的。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 健康的陰道當然有菌，看過陰道乳酸菌優格與啤酒嗎？