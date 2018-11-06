自由開講》新北選戰親子票成關鍵 蘇、侯政策誰得分？

◎吳昱嘉

新北選戰大打親子牌正夯，蘇貞昌週末舉辦親子Party讓大家搶先體驗他的「親子博物館」政策，侯友宜試圖用兒童樂園回應蘇貞昌親子博物館，卻被網友抓包擔任副市長時大力反對，參選後態度丕變、直呼要推兒童樂園，遭質疑換位子換腦袋，蘇、侯政策比一比，誰把親子需求放心上、誰把親子當選舉提款機，一目了然。

蘇貞昌提出將在閒置13年的大台北新劇院預定地，興建一座親子體驗博物館。（資料照）

板橋車站旁3.3公頃原大台北歌劇院預定地，延宕13年淪為停車場，蘇貞昌回鍋參選採嶄新思維，運用該地點規劃親子體驗博物館，主打AR科普教育、AI程式教學、VI創新科技，日前舉辦親子Party帶著大人、小孩玩嗨新北，讓人看到新北不一樣的可能性，更佐證蘇貞昌的親子博物館不是「說說而已」，而是能端出來供檢視、評判的。

侯友宜對兒童樂園卻是「選舉、執政兩樣情」！決心投入選戰後接受媒體訪問，口口聲聲如果他能作主、要為新北做更多，要幫新北孩子蓋兒童樂園，但遭網友揭底，104年11月侯友宜任代理市長，議員提出參考台北市兒童樂園，新北是否考慮設置，侯友宜不但一口否決，更採台北市兒童樂園「沒人要去」、財報表現不佳說法，讓議員大搖頭認為侯未做功課就擅下評論，新北兒童樂園一案就在侯友宜刻意打壓下不了了之。

若侯友宜有心要做、認為該替新北市孩子打造一座兒童樂園，為何副市長7年遲遲不做？更有趣的是，侯的構想被共事7年的前長官朱立倫打臉，朱立倫10月總質詢直言並無兒童樂園規劃，與侯任官時論調一致，反而突顯侯友宜為選舉大轉彎，為爭取親子票信口開河，將親子需求當作選舉提款機。

若侯友宜有心要做、認為該替新北市孩子打造一座兒童樂園，為何副市長7年遲遲不做？（資料照）

因應蘇貞昌來勢洶洶的親子博物館，侯友宜「最佳助選團」新北市府，加碼為期46天新北耶誕城，對比上一次新北提早到11月中辦理耶誕城，是2014年朱立倫競選連任，只能說競選年成為新北孩子的另類小確幸，實在諷刺。

（文字工作者）

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