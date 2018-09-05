自由開講》侯友宜最大弱點就是對市政不熟，不辯論其實是侯陣營最佳戰略

◎劉員安

台灣新世代智庫今日公布了最新的新北市長支持度民調，蘇貞昌與侯友宜的支持度，由上次差距的2個百分點縮小至0.7個百分點，分別是43.2％與43.9％。其中，該民調比較兩位候選人的執政能力，有近半的市民認為蘇貞昌較能深入了解市民需要，遠高於侯友宜的35.7％;不僅如此，一個是十三年前的前縣長，一個是過去八年來的副市長，結果竟然有67％的市民對侯友宜的施政表現沒有印象，反而對蘇貞昌擔任縣長時的執政表現，有51％的人有印象。

從這幾個數據來看，也不難看出市民對蘇貞昌施政能力的肯定，更反映出市民對過去八年來，朱侯執政團隊的無感以及不滿。侯友宜雖然擔任副市長八年，但從參選以來，卻不斷地自曝其短，在在顯示出對市政的不熟悉，至今所提出的政策，也僅是把現任新北市長朱立倫的政策直接加碼，如捷運三環三線變成三環六線，公托則是直接說要「加倍」，現在的三環三線根本都還是虛線，公托今年年底目標70間，結果現在也才50多間，眼看跳票在及，侯友宜過去當副長都做不到了，現在擔任市長候選人，竟又開口加碼，要如何讓人民信任未來真的能實現？

侯友宜也不用如此的擔心，因為民調都已經顯示市民知道他不瞭解市政。（資料照）

反觀蘇貞昌參選以來，不斷地提出對新北市的願景，包括都市再生、產業再創生、扶老攜幼網以及智慧交通等四大支柱，還有近期的垃圾袋降價以及補助六十五歲以上老人裝假牙等，都是想要解決新北市所面臨的問題，但侯友宜面對這些新北市沉痾已久的問題，不僅沒有規劃，反而是不斷地以政治口水批評蘇貞昌的政策是民粹、政策買票，面對質疑，蘇貞昌說如果對政策上有意見，可以在公開平台上透過辯論、討論的形式來就事論事，但遺憾地是，侯友宜卻採取迴避的方式面對。

平心而論，侯選人辯論是民主選舉常態，市民也期待看到兩位候選人，透過辯論，來比較出誰對市政較熟悉，誰能真正帶領一個城市更新、更好，且根據台灣世代智庫的民調中，也有高達78％新北市民是希望看到兩人辯論，但侯友宜面對辯論一事，從初選開始，就遲遲不敢面對，追根究柢，侯友宜就是心虛，想避免辯論，來掩蓋自己對市政的不熟悉。

其實，侯友宜也不用如此的擔心，因為民調都已經顯示市民知道他不瞭解市政，所以，不如放開心胸，跟蘇貞昌來幾場市政辯論，畢竟市民對侯友宜的期待比較低，只要表現還可以，不期不待說不定反而沒有傷害，還可能利於侯友宜的聲勢。言歸正傳，這樣一直避戰，侯友宜不僅無法避開對市政不熟這弱點，反而更加深新北巿民認為侯友宜不熟市政的印象，這樣一直避戰又毫無擔當，沒有願景的候選人，怎麼夠格當一個市長候選人？

（新北市民／退休教師）

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