自由開講》侯友宜理應接受蘇的辯論挑戰！

◎包青天

國民黨新北市長候選人侯友宜今早到新莊宏泰市場掃街，對於民進黨 對手蘇貞昌陣營頻「叫陣」辯論，台灣世代智庫今公布的民調更顯示 高達78%的民眾希望能舉辦電視辯論會，侯友宜依舊不正面回應， 僅說自己會繼續做該做的事。

國民黨新北市長候選人侯友宜今早到新莊宏泰市場掃街，對於民進黨對手蘇貞昌陣營頻「叫陣」辯論，侯友宜依舊不正面回應。（資料照）



想當百里侯的人，怎麼可以不接受人家的挑戰？是否心虛？否則何以 如此？既然死都不怕，為何拒絕蘇的辯論挑戰？當百里侯不比當警政 首長等事務官，可以「惦惦吃三碗公」認真做事即可， 必須提出自己施政理念與具體可行的方案，如何讓民眾「安居樂業」 。



若只會到處亂開空頭支票，如同馬英九的六三三諾言，何用？馬英九 任內有完成任何一項嗎？除了政治迫害扁與政爭外，就是只會幫公務 員加薪，不管勞工死活，曾經承諾的黨產歸公與年改， 也都沒有實現，負債比扁多很多，建設卻比扁少很多， 還有何資格說人家？蘇就質疑侯最近到處開支票， 之前七年為何都沒有做到？



侯某人可能擔心蘇質疑他家大群館與曾經幫國府迫害民主人士的問題 ，所以不敢接受挑戰，不是口才好不好的問題。哪有先生在政府當高 官，太太與女兒卻當包租婆？此與連某人父親當政府的地政建設高官 ，太太卻從事土地買賣一樣的荒謬。



還有，民主人士與江洋大盜分不清嗎？對陳進興這樣的重大殺人犯可 以面對面溝通救人，對於鄭南榕這樣的文人， 卻率領大批員警前往逮人，還說是「不成功的救援」，其「創意」 應可得諾貝爾獎！可知德國是怎麼進行轉型正義嗎？

1989年8月27日，盧修一於自由時代雜誌社，為保護蔡正隆、羅益世兩人，被數百名霹靂小組及鎮暴警察包圍，盧修一還被侯友宜（中）與警察，從車外向車內強灌催淚瓦斯、噴辣椒水。（原載於黨外雜誌自由時代週刊，記者陳鈺馥翻攝）



總之，侯某人理應接受蘇的辯論挑戰，否則就是畏戰，畢竟真理是越 辯越明的。

（教師）



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