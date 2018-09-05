自由開講》侯友宜理應接受蘇的辯論挑戰！

◎包青天
國民黨新北市長候選人侯友宜今早到新莊宏泰市場掃街，對於民進黨
國民黨新北市長候選人侯友宜今早到新莊宏泰市場掃街，對於民進黨對手蘇貞昌陣營頻「叫陣」辯論，侯友宜依舊不正面回應。（資料照）
想當百里侯的人，怎麼可以不接受人家的挑戰？是否心虛？否則何以
若只會到處亂開空頭支票，如同馬英九的六三三諾言，何用？馬英九
侯某人可能擔心蘇質疑他家大群館與曾經幫國府迫害民主人士的問題
還有，民主人士與江洋大盜分不清嗎？對陳進興這樣的重大殺人犯可
1989年8月27日，盧修一於自由時代雜誌社，為保護蔡正隆、羅益世兩人，被數百名霹靂小組及鎮暴警察包圍，盧修一還被侯友宜（中）與警察，從車外向車內強灌催淚瓦斯、噴辣椒水。（原載於黨外雜誌自由時代週刊，記者陳鈺馥翻攝）
總之，侯某人理應接受蘇的辯論挑戰，否則就是畏戰，畢竟真理是越
（教師）
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