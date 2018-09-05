All Th Way Home》鬼門關前推介新鬼片 陪你涼快度過暑假末

鬼月應景，鬼門還沒關上前，有幾部鬼影集與鬼片，最適合推薦給大家涼快幾天。

馬斌

鬼門即將關閉，趁鬼門還沒關上前，特別推薦幾部與鬼／靈異有關的新上檔作品，希望能陪伴大家在這夏日暑假的尾巴，度過比較「涼快」的最後幾天：

印度來的迷你影集 成功結合地方傳奇與監獄腐敗說出新型恐怖

《食屍鬼獄Ghoul》

播出平台：Netflix

《食屍鬼獄》預告

《食屍鬼獄》的特色，不單只是因為這部三段式迷你影集來自印度，引用了阿拉伯／中東地區「嗜屍鬼」的地方傳奇驚悚故事，它更特別的是它結合了恐攻、監獄、政治陰謀，還有親人反目等元素，讓這齣恐怖劇的故事與人物多了許多層次。

《食屍鬼獄》劇照。（NETFLIX）

女主角妮妲是名菜鳥軍官，為了展現忠黨愛國情操，竟然舉報自己父親是恐怖份子，害其入獄被關被折磨偵訊，但妮妲也因為這大公無私的表現讓自己快速升官，晉升成為監獄的新審訊官，並且被賦予偵訊剛被捕獲的頭號恐攻要犯的任務，但也在偵訊當中，妮妲首先發現這名要犯可能不是想像中的人，似乎有著令人意想不到的超能力，甚至可能是古代傳說能取代肉體的「嗜屍鬼」，她還同時發現這所監獄內，充滿著官僚腐敗與虐殺犯人等不法情事，充滿著正義感的妮妲該怎麼反擊對抗呢？

「嗜屍鬼」又會在這當中造成什麼恐懼與傷害？令人意外的結局，預言著可能持續發展的後續故事...

ＦＸ招牌詩選劇 大咖明星飆戲影迷過癮

《美國恐怖故事 American Horror Story》

播出平台：Netflix

《美國恐怖故事》第五季預告片（無中文但有Lady Gaga!）

同樣在鬼月正式上架的《美國恐怖故事》，是美國ＦＸ頻道的招牌詩選劇，如今透過Netflix全球上架，如果嫌《食屍鬼獄》只有三集不夠恐怖過癮，《美國恐怖故事》六季超過70集以上，而且每季都有不同故事與主題，所利用的恐怖、驚悚元素也都不同，況且九月中即將推出全新第八季，藉此機會補強或重溫前集，非常能滿足追劇一族的需求。

《美國恐怖故事》第六季劇照：莎拉寶森與奧斯卡得主小古巴古汀。（NETFLIX）

這齣幾乎每年都提名艾美獎或金球獎的精緻戲劇，除了故事本身有其深度，不會只是為了驚嚇觀眾而灑狗血之外，因為是詩選劇，所以每季都有不同大咖演員來做全新組合，光是看這些戲精利用這平台飆戲，就值回票價了。除了前幾季的常客奧斯卡影后潔西卡蘭芝，後幾季的另一位奧斯卡影后凱西貝茲，每季都出現的艾美影后莎拉寶森等人外，最不能錯過的就是第五季《飯店》裡，不演則已，一演就得獎的Lady Gaga，而且她還繼續在第六季《羅亞諾克》也尬了一角。如果鬼門關前怕出門，《美國恐怖故事》應該夠你至少追好幾周了。

鬼月電影台片不缺席《粽邪》口碑場票房就破六百萬

《粽邪》

播出平台：電影院（8/31 上映）

《粽邪》預告片

自從《紅衣小女孩》走紅賣座後，台灣電影這類預算小巧，不過題材內容很接地氣的靈異驚悚類型片，似乎逐漸找到了市場，最新的《粽邪》從宣傳期到口碑場話題不斷，光是上映前三天口碑場票房就突破六百萬，表現相當不錯。

取材自台灣傳統沖煞儀式「送肉粽」，描述從事媒體工作拍攝網紅影片的男主角，為了衝高影片點擊率，賺取結婚基金，竟闖入為了化解上吊自殺人怨氣的驅邪除煞「送肉粽」儀式，過程中還誤觸禁忌，導致惹上接二連三的災禍，還將未婚妻也捲入事件中。男主角找來法師希望能化解厄運，卻意外發現未婚妻過去一段深藏的秘密....

鬼門關前最後鬼片 歷陰宅鬼修女陪你過周末

《鬼修女 The Nun》

播出平台：電影院（9/6上映）

《鬼修女》中文預告

鬼門關之前上映的最後一部鬼片，是亞裔導演溫子仁打造的「厲陰宅宇宙觀」電影《鬼修女》，這個只在《厲陰宅2》短暫出現的鬼修女，其實是溫子仁在後製剪接時，靈光乍現臨時加入的畫面與角色，沒想到意外走紅，如今也發展出自己的獨立電影。

鬼門關之前上映的最後一部鬼片，是亞裔導演溫子仁打造的「厲陰宅宇宙觀」電影《鬼修女》（圖：《鬼修女》電影劇照）

台灣片商還很有心的在西門町搭建重現片中的教堂與棺材場景，讓觀眾親身體驗與試躺，場景裡還有360°度體感環景影片，如果不方便去西門町，影片可以先在這裡試看一下....

鬼修女直擊體驗，360° 環景影片

《鬼修女》除了要告訴觀眾她的身分背景與故事外，更要讓「歷陰宅系列」粉絲們更深入了解，糾纏華倫家族的大惡靈，到底出自於何處。故事描述在1952年，歐洲羅馬尼亞一座與世隔絕的修道院中，有一名年輕修女自殺了，教廷梵諦岡為此派出神父與見習修女前往調查，沒想到卻遭到一股邪惡力量攻擊，那力量就是咒詛著教堂的鬼修女....