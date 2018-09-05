兩岸與國際》重整「一帶一路」，習近平能夠突圍勝出嗎？

習近平在「一帶一路」建設工作5周年座談會上的講話，顯然是有針對性的，可視為是對於「一帶一路」重新檢討後的新佈局與再出發。但幾個月來，在川普的口頭嚇唬下，中國的股匯市連連大跌。習近平應已感受到美國的威力。他看來是要嚴肅以對，不敢掉以輕心。只是，他另一方的堅持，卻讓這一盤新棋局顯得盤勢多舛。

顏建發／健行科技大學企管系教授

8月27日習近平在「一帶一路」建設工作5周年座談會上的講話，顯然是有針對性的，可視為是對於「一帶一路」重新檢討後的新佈局與再出發，其戰略目標自然是針對川普來勢洶洶的貿易制裁與「印太戰略」。

習近平的講話有幾個重點值得玩味：

（1）國際宏觀層面

「要和沿線國家謀求合作的最大公約數，推動各國加強政治互信、經濟互融、人文互通，推動構建人類命運共同體；且「一帶一路」的推動共建，要走深、走實。」；「是以基礎設施等重大項目建設和產能合作為重點。」；「是經濟合作倡議，不是搞地緣政治聯盟或軍事同盟；是開放包容進程，不是要關起門來搞小圈子或者『中國俱樂部』；是不以意識形態劃界，不搞零和遊戲，只要各國有意願，我們都歡迎。」；「符合中國人懷柔遠人、和諧萬邦的天下觀。」 」 9月3日，習近平在北京舉辦的中非合作論壇上提出「中非命運共同體」承諾高達600億美元、沒有附加政治條件的援助與貸款。其中150億美元用於無償援助、無息貸款和優惠貸款。還承諾要設立「中非和平安全論壇」，並提供「軍事援助」。可以說，使全力拉攏非洲，不擇手段。根據諮詢公司麥肯錫（McKinsey）2017年6月的報告，過去二十年來，中國已經變成了非洲大陸最大的經濟合作夥伴，雙邊貿易年增長率約為20％ 。他說不搞地緣政治聯盟或軍事同盟、或中國俱樂部，有誰會相信？

9月3日，習近平在北京舉辦的中非合作論壇上提出「中非命運共同體」承諾高達600億美元、沒有附加政治條件的援助與貸款。（AP）

（2）國內宏觀層面

「各地區要加強共建『一帶一路』和『京津冀協同發展』、『長江經濟帶發展』、『粵港澳大灣區建設』等國家戰略對接，促進西部地區、東北地區在更大範圍、更高層次上開放，助推內陸沿邊地區成為開放前沿，帶動形成陸海內外聯動、東西雙向互濟的開放格局。與會者除了國發委主任何立峰，國務委員、外長王毅，招商局集團有限公司董事長李建紅、中國宏觀經濟研究院研究員史育龍等中央要員外，屬地方的有上海市市長應勇、浙江省委書記車俊、重慶市市長唐良智、四川省省長尹力，以及浙江吉利控股集團有限公司董事長李書福。與會者的身分顯示，上海、浙江、四川與重慶在推進「一帶一路」的樞紐地位。另外，值得一提的是，早前6月26日香港特首林鄭月娥到北京，與中共政治局常委韓正會面，聽取粵港澳大灣區的建設情況，期間韓正特別提到，大灣區是習近平「親自謀畫、親自部署、親自推動的國家戰略」。可見「一帶一路」這對外戰略構想是依託在其國內一盤棋的發展，而港澳也納進來了。

（3）微觀企業層面

「引導有實力的企業到沿線國家開展投資合作，發展跨境電子商務等貿易新業態、新模式，注重貿易平衡的政策體系，有序推動人民幣國際化，引導社會資金共同投入沿線國家基礎設施、資源開發等項目，為走出去企業提供外匯資金支援。」；「開展卓有成效的民生援助。要規範企業投資經營行為，合法合規經營，注意保護環境，履行社會責任，成為共建『一帶一路』的形象大使。」根據習近平的說法，「5年來，共建『一帶一路』大幅提升了中國貿易投資自由化便利化水準，中國和『一帶一路』相關國家的貨物貿易額累計超過5兆美元，對外直接投資超過600億美元，為當地創造20多萬個就業崗位。」 習近平提到「過去幾年共建一帶一路完成了總體佈局，繪就了一幅『大寫意』，今後要聚焦重點、精雕細琢，共同繪製好精謹細膩的『工筆畫』。」這句話暗示，接下來「一帶一路」的工作重點是在內容的填補上落實「深」與「實」的要求。

面對去年11月10日川普提出的有圍堵中國涵義之「印太戰略」以及今年引爆的美中貿易戰，習近平的戰略固以避戰為主軸，但從上述的內容分析，顯然也做好了「高築牆，廣積糧」長期抗戰的打算。

川普提出的有圍堵中國涵義之「印太戰略」以及今年引爆的美中貿易戰，習近平的戰略固以避戰為主軸，但顯然也做好了「高築牆，廣積糧」長期抗戰的打算。（Reuters）

「一帶一路」能否支應「印太戰略」？

目前研判仍為時過早。畢竟，川普的「印太戰略」剛在發展中。不過以當前美國及其盟友對於來自中國的挑戰極具戒心看來，「印太戰略」勢在必行。而為了制衡中國影響力，日前國會議員更發起一項法案，將美國數個政府機構合併為一個新機構，每年有權提供高達 600 億美元的國際開發融資，這家新機構的旨在幫助美國企業在開發中市場和新興市場投資，進而推動美國的外交政策目標。發起人之一的共和黨眾議員約霍（Ted Yoho）指出，美國已經意識到中國目前正在做什麼，強調必須予以反擊。

幾個月來，在川普的口頭嚇唬下，中國的股匯市連連大跌。習近平應已感受到美國的威力。他看來是要嚴肅以對，不敢掉以輕心。只是，他另一方的堅持，卻讓這一盤新棋局顯得盤勢多舛。他依舊強調，「要加強黨對共建『一帶一路』工作的領導。推進『一帶一路』建設工作領導小組要根據黨中央統一部署，發揮牽頭抓總作用，協調各地區各部門」。在「黨管一切」、「媒體姓黨」以及「在黨的紀律中，政治紀律最重要、最根本、最關鍵」的要求下，一言堂與「等因奉此」的官僚文化能否支應美國及其盟友的凌厲攻勢，令人不敢樂觀。

其次，短期內，中國在包括非洲在內的發展中國家非洲的影響力固然難以撼動，但中國在那些國家投資給當地國所帶來的「債務陷阱」，未來也可能成為中國的財政負擔或外交風險。