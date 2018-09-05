自由開講》楊偉中為何走上「反」國民黨的道路？！

◎陳振

楊偉中出身書香世家，他的父親是政大前訓導長與外交所所長、也是 台灣非洲研究先驅楊逢泰，母親是仕女畫家曾縵雲，家世十分良好。

楊偉中（左）為何走上「反」國民黨的道路？！（資料照）



政大素有黨校之稱，能當上所長必然是深藍人士，但楊偉中從建中時 期就走「反青」路線。他建中一年級時，民進黨剛成立， 隔年解除戒嚴。他關心二二八和美麗島事件，《建青》向他邀稿， 他寫了篇〈民主．中國．夢〉，批判國民黨統治下的假民主。



建中校方認為他詆毀國家，教官成天搜書包找碴，老師說他「不是台 獨就是共產黨」，要同學別接近；調查局也插一手，請他吃飯喝酒套 話。最後，他們逼學校將楊退學，並要求《建青》改組。 當年的國民黨可真是無法無天，連學校刊物也要監管，難怪楊偉中年 輕時的理想，就是打倒專制又腐敗的國民黨政府。國民黨老是說他們 站在年輕人這一邊，是否可笑？



據說這個「建青事件」還上了報，鬧得社會沸沸揚揚，最後楊偉中與 學長徐永明（現任時代力量立委）等人與校方談判，校方才退讓， 免強讓他繼續念到畢業。從此，楊偉中踏上社運之路，為社會弱勢族 群代言，並以打倒腐敗又專制的國民黨為目標。也因為熱心社運， 讓楊偉中始終無法唸完大學，直到三十幾歲，才以同等學歷考入政大 台文研究所，並取得碩士學位。

據說這個「建青事件」還上了報，鬧得社會沸沸揚揚，最後楊偉中與學長徐永明（現任時代力量立委）等人與校方談判，校方才退讓，免強讓他繼續念到畢業。（資料照）



楊偉中只是在校刊寫篇文章，就被國民黨鋪天蓋地打壓，不知他當時 如果質問校方，建中校園為何有獨裁者蔣介石銅像，不知後果又會如 何？畢竟建中校門口那尊獨裁者銅像已經矗立四十幾年，每天師生進 進出出，都視若無睹，習以為常，這樣一群只會教死書、讀死書， 沒有思辨與質疑能力的師生，算是「菁英」嗎？這樣的學校算是「 菁英」學校嗎？



如今，楊偉中不幸因搶救愛女而犧牲自己，可說是偉大的父親，所有 建中人以你為榮。

（教師）



《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com