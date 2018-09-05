藍色電影夢》貓的孩子：青春變奏曲

因為專訪簡士耕，所以我看了《你的孩子不是你的孩子》的《貓的孩子》；因為看了《貓的孩子》，我想起了自己和孩子走過的補習班歲月，誰讓孩子的青春變了顏色？誰讓貓的叫聲變得這麼淒厲？

◎藍祖蔚

一九八五年，吳念真改編了吳德亮的敘事長詩，交由麥大傑導演完成了著名的《國四英雄傳》，考不上第一志願高中的同學們來到補習班再拚一年，老師成天拿板子和藤條猛打這群國四生的手心，有人剃了光頭立志，有人來到建中和北一女校門口前，高喊：「我愛建中！」或者「我愛北一女！」

卅三年過去了，台灣歷經幾次教改，《國四英雄傳》描繪的補習班備戰情況有改善嗎？台北市南陽街附近補習班每晚下課前的接子車潮，清楚標識：家長心態不改，孩子的壓力不會少。

卅三年過去了，公視推出的《你的孩子不是你的孩子》劇集，在《貓的孩子》一章中，編劇簡士耕透過爺爺壽宴上，家族成員爭相炫耀孫子女成績，凸顯「人比人，就是不如人」的「面子」壓力，導致男主角阿衍潰堤；再透過「微科幻」的手法，描述學校孩子相信只要在「平行時空」中，找到墊底的人做祭品，就可以考滿級分，來強調孩子承受的「分數」壓力；最後則是讓阿衍在「平行時空」用一隻貓換一朵花得到了滿足的假象，進而在滿天花雨中再次崩毀，也唯有在此時，媽媽才開始聆聽孩子的心聲。

體罰，是《國四英雄傳》和《貓的孩子》最表面的連結，只因為家長相信「不打不成器」，不但授權老師用力打，還主動奉上板子...就算教育部已三令五申，體罰仍舊以各種變形姿態上演。

家長，才是問題的根源。鍾欣凌飾演的小圓媽有三層壓力：先生有外遇，唯有讓孩子考出滿級分，先生才願回家享受成果：其次，媳婦妯娌之間暗中較勁，她吃盡明損暗虧；第三，所有的委屈她能承受，「只」寄望孩子出人頭地，偏偏，這麼「微小」的心願，孩子都做不到，她的心情就像那不時在滴水的天花板。

戲劇無力改變人生，卻可以讓觀眾看見真實人生，《貓的孩子》最具震撼力的書寫在於用大人的困局帶出小孩的煎熬，正因為大人放不開，或者不放手，才讓孩子的臉上出現斑斑血漬，什麼時候爸媽的臉色和斥罵，淒厲指數更勝暗夜貓叫？新學期即將展開，你希望孩子變成怎樣的孩子？《貓的孩子》像一面鏡子，提供家長們攬鏡對照。

本文經授權轉載自藍色電影夢 貓的孩子：青春變奏曲