自由開講》國歌笑話及抹黑「吐口水」？！

◎包青天

總統蔡英文在9月3日軍人節上午，到達烈祠參加秋祭，她擔綱主祭，身旁有賴清德、陳菊、蘇嘉全與其他多個部會高官。在儀式過程中，有人發現蔡在唱國歌時全程不開口，身旁多位高官只有李大維跟著唱，國民黨發言人洪某人對此痛批：「還當什麼中華民國總統？」

總統蔡英文（前）3日在忠烈祠主持「中華民國107年秋祭忠烈殉職人員典禮」，蔡總統向國民革命烈士之靈位行鞠躬禮。（中央社）

請問，國民黨是否還在裝糊塗？畢竟現在幾乎所有人都知道我們的所謂「國歌」，只不過是國民黨黨歌而已，為何免強別人唱？

1937年，在徵集「無結果」下，國民黨中常會議中，決定將國民黨黨歌作為國歌，並頒發行政命令到各機關，如同十八趴一樣荒謬，都是國民黨中常會擅自決定。

蔣介石自以為在當皇帝，其實只是一個不學無術的軍閥頭子，對元配也不忠，遠不如阿輝與阿扁其夫人的忠貞。這種土匪老粗居然被國民黨奉為「偉人」，後者還幫他到處立銅像，強迫民眾尊敬，實在很可惡！

如果小英總統將民進黨黨歌當國歌，國民黨人會唱嗎？中華民國原本國歌是卿雲歌，是後來國民黨把自己的黨歌當國歌用，實在有夠不要臉。不僅如此，中華民國國旗原本是五色旗，也是國民黨將它改為有自己黨徽在上面的「國旗」，如果民進黨也這樣做，國民黨可以接受嗎？如果不能，為何強迫人家接受？國民黨的野蠻與可惡，由此可見。

尤其過份的是，網路有一則影片，顯示蔡總統在祭拜後彎頭「吐痰」表示不屑的鏡頭，暗示蔡總統輕蔑死去的軍人，明顯是偽造，貼文的人聲稱是郭某人總統後援會成員，也可能是反改的那些傢伙之一。小英政府為何不提告？

總統府指出蔡總統在典禮期間嚴謹肅穆，並未開口，不曾有吐口水舉動。網傳是刻意擷取總統在典禮結束後的抿嘴畫面，假稱吐口水。（影片截圖）

統派人士如此汙蔑民主總統，已經到了無法無天的地步，真是令人不屑。只會利用民主反民主，對殺人如麻的獨裁者歌功頌德，都是一群不知是非、不懂感恩的小人。如果是以前戒嚴時代，他們也敢這樣做，恐怕早就看不到隔天的太陽。

平心而論，目前的國歌與國旗不僅無法代表已經作古的中華民國政府，更無法代表台灣，小英政府應該落實轉型正義，重新舉辦公投，重新製作一首真正代表台灣精神的國歌，以及一面真正代表台灣國格的國旗，這樣才能讓台灣人在國際上抬頭挺胸。

小英政府對這些小人絕對不能姑息養奸，應該提告，否則姑息足以養奸，只是口頭譴責是沒用的。此外，阿歐西所有政治圖騰都是非法的，應該效法德國，全面廢除，以昭公信。

（教師）



《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com