Mygopen》7-11捐款活動愛心禮券！捐款100元免費發送？！

根據7-ELEVEN 官方網站的行銷活動，目前沒有這樣的百元愛心禮券活動！主要假借台灣南部水災之名，行詐騙之實，不要受騙上當了！不小心已經加入了也沒關係，直接封鎖刪除就好了。

Mygopen

你 LINE 也收到 7-11 捐款活動愛心禮券詐騙嗎？內容說 7-ELEVEN 統一集團「因天災造成南部災害 本公司在此發起一分享捐款100元」、「做愛心並免費發送百元愛心禮券」。事實上完全沒有這樣的活動，也沒有這樣的愛心禮券！山寨的活動網站盜用 7-ELEVEN 官方網站的行銷設計和圖像，設計了假活動要大家加入假的 LINE 官方帳號活動，真的別上當了！正牌的官方網站並沒有這樣的活動。

7-11捐款活動禮券的詐騙

原始謠傳版本：

7-ELEVEN統一集團



因天災造成南部災害 本公司在此發起一分享捐款100元 做愛心並免費發送百元愛心禮卷給您!禮卷發完為止!

https://goo.gl/mhHNR7



謠言破解說明：

根據 7-ELEVEN 官方網站的行銷活動，目前沒有這樣的百元愛心禮券活動！主要假借台灣南部水災之名，行詐騙之實，不要受騙上當了！不小心已經加入了也沒關係，直接封鎖刪除就好了。



過去這樣的手法，是永遠都領不到禮券或優惠券的，之前在母親節也有這樣的假活動出現，目前的主流都是設計假的活動網站，主要目的是騙你加入這些奇怪的帳號為好友，未來很可能會產出惡意連結或換頭像名稱來騙個資，或者銷售這個帳號來轉賣套利。

正確闢謠解釋：

若有任何相關合作活動及最新消息，基本上都會公告在 7-ELEVEN 官方網站（http://www.7-11.com.tw/），不要認錯囉！

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：7-ELEVEN - 官方網站

本文經授權轉載自Mygopen 7-11捐款活動愛心禮券！捐款100元免費發送？！