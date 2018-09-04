自由開講》從近日台灣水災 談未來危機與轉機

◎林哲民

近日連日大雨，造成台灣多處水災，公共設施損毀，其不僅顯示了目前台灣對於此次降雨強度無法抵抗之外，更給台灣人民一個重要的警報，就是氣候變遷即將帶來的危機，在未來，若全球碳排放量無法有效控制，類似此次異常的降雨模式，將成為「稀鬆平常」。

行政院昨日（3日）召開「0823熱帶低壓水災復建專案小組」會議，要求內政部營建署在下水道清淤部分，於九月底前完成現勘、評估及清理工作。 （資料照）

試想，若未來此次降雨強度成為平常，我們將如何面對？以現在的狀況，可以抵擋嗎？這其實都暗示了我們，在全球變遷的變化之下，每個人都是渺小的，但大家心中有預感嗎？對未來有所不安嗎？

其實台灣未來的危機，以水災而言，僅僅只是外在的危機，而最重要的危機，還是來自於民心的分散，試想，一群人民若不能同心向前，還仍在各自消衡，這不僅無發一同向前，可能還會導致內亂，甚而倒退，若成了此局面，那可真為內憂外患。

台灣人民現在需要的是一個精神統一的嚮往，使人民可以有一致目標而一同向前，而台灣的內亂，也是來自民心對於未來的不確定性及恐懼，所延伸出來的憤怒及對抗，希望大家要相信內亂帶來的危機，永遠只會削減內部成本，減緩成長的速度。

而為官者應以台灣整體人民福祉為要，以台灣未來危機預防為首，切不可亂無秩序，上頭亂則上行下效，無所適從矣！希望為政者要給人民希望，以大局為要，以德為首，台灣未來所要面對之氣候變遷，就可以是一例，若台灣沒有在2~3年成功將城市轉型，將來在大自然的反撲之下，在人命關天下，什麼都是假的，若這個觀念可以進入為政者的心中，則有什麼事情會比此事來的更重要嗎？

總而言之，一個理想的狀態，應該是為政者以德政為首，以人民為先，而人民信任政府，彼此在一個有秩序的條件下，互相共同向前，但前期是，為政者與人民有共同的信念，以現在的自然環境看來，些許給予我們一個共同的危機感，那就是未來五年內，氣候變遷必然加劇。

在自然反撲，危命旦夕下，唯有共同努力，才有轉機與前進的機會。

（中山大學研究生）



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