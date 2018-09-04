自由開講》楊偉中本來是國民黨改革的希望

◎展昭

行政院不當黨產處理委員會委員、國民黨前發言人楊偉中因海外度假救愛女溺斃，引起國內政壇大震撼，各界紛紛表示哀悼，曾和他關係密切的前總統馬英九，卻是冷處理，此舉讓年代主播張雅琴看不下去，透過新聞播報公開批評他。

行政院不當黨產處理委員會委員、國民黨前發言人楊偉中因海外度假救愛女溺斃，引起國內政壇大震撼，各界紛紛表示哀悼。（資料照）

馬英九前天上午陪同國民黨桃園市長參選人陳學聖掃街拜票時，被媒體問到楊偉中救女身亡一事，當場回應：「他的太太還沒回來，我們當然是感到很不幸。」馬英九隻字未提「楊偉中」3字，不但令外界感到詫異，張雅琴更是百思不得其解。

張雅琴是有正義感，但又有何好奇怪？畢竟國民黨只會利用人，不能接受批評。當初馬英九之所以會用楊偉中當黨的發言人，是因為看到他在為社會弱勢族群向民進黨政府抗議，以為他是站在國民黨這邊的人。誰知在四年前的318學運時，楊偉中卻站在年輕人那一邊，向馬政府嗆聲，讓馬英九很沒面子，無顏對黨內死硬派人士交代。

其實從楊偉中高中與大學時的表現就可以看出，楊偉中雖然生長在深藍家庭，卻是很有主見與深明大義的人，知道國民黨的專制腐敗，還有兩蔣也是人權迫害者，根本不是甚麼偉人，國民黨卻將兩蔣當神明崇拜，讓他很不以為然。在他觀念中，真正的偉人是毛澤東，不是蔣介石。

在他讀建中期間，只因在校刊《建中青年》寫了一篇探討自由、民主與國家前途的文章，就被國民黨校內外的政治勢力追殺，差一點畢不了業，那時候剛解嚴不久，可見國民黨的惡質、也間接證明林義雄家屬與陳文成命案可能會是誰幹的。這樣一位覺青，怎麼可能認同國民黨？

原本他認為馬英九上任後，國民黨有改革誠意，結果證明完全不是那麼一回事，馬英九不僅介入司法迫害阿扁，也進行黨內鬥爭，對於年輕人改革的盼望，卻是朦昧無知，繼續縱容黑金與貪官汙吏橫行，毫無改革誠意，如黨產歸公與年金改革，只會說不會做。

原本楊偉中認為馬阿九上任後，國民黨有改革誠意，結果證明完全不是那麼一回事。（資料照）

總之，楊偉中本來是國民黨改革的希望，國民黨卻不會用人，只會用一些伶牙利嘴的「阿貓阿狗」或「草包」，讓他們胡亂血口噴人，卻提不出有力訴求，有何值得期待？

（教師）



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