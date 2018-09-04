法操》一蘭台中有分店？用一樣的商標可以嗎？

圖片取自逢甲瘋夜市粉絲專頁

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，日本知名一蘭拉麵於前幾年登陸台灣以後，目前在台北信義區已有2家分店，他們也早在登台前就在台做好商標登記。但近日有人發現逢甲商圈也出現一蘭拉麵攤位，經網友向一蘭官方粉絲專頁詢問後發現，該攤位並非一蘭授權的店家，該攤位也迅速地收攤。

我可以用別人的商標賣產品嗎？

大家都知道商標代表一個企業、一個單位、或一種標準等等，消費者能夠透過商標來區分到底這個商品或服務是由誰提供、品質如何。但是當一個商標在民眾腦中烙下烙印以後，就開始會有人希望借用與有名的商標相同或近似的商標，來提高自己在消費者心中的名氣，進而獲取更多的利益，只是這樣的手法真的沒有問題嗎？

刑事處罰方面，根據商標法第95條規定：未得商標權人或團體商標權人同意，為行銷目的而有下列行為，可以處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金：

1.於同一商品或服務，使用相同於註冊商標或團體商標之商標者。



2.於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。



3.於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

民事方面，根據同法第69條的規定，當商標權人的商標權受到侵害時，可以請求侵害人除去侵害、並請求損害賠償。（商標侵害的態樣在第68條，要件與刑事的要件相同。）

簡單地說，以這次的事件為例，商標權人一蘭公司並未將商標授權給在逢甲夜市擺攤的攤販，以販售他們家的產品。此時這個攤販是將「同樣的商標」用在「同樣的商品」上面，屬於上面說到的第1種類型，因此這位在逢甲使用一蘭商標的老闆，除了可能會受到刑事的追訴之外，一蘭也可以像他請求民事賠償喔。

那拿去用在其他地方可以嗎？

相信眼尖的讀者們一定都會發現，我們上面引用的兩條法規，要件都限制在將相同或近似的商標使用在「同一」或「類似」的商品或服務。那如果今天我用在不同的服務上，會不會就可以呢？這就牽涉到我們接下來要說的「商標淡化」的問題了！

所謂的「商標淡化（Trademark Dilution）」，指的是雖然沒有到達使消費者混淆誤認的程度，但是這樣的使用導致商標的識別性降低、或對商標產生負面印象的狀況。而商標淡化又有下面兩種模式：

1.「模糊（blurring）」而被淡化：指的是將商標用於不同的商品或服務，使商標本身的識別性減弱。舉例來說，將一蘭商標用於用於服裝，使消費者在看到一蘭這個商標時，同時會想到拉麵及衣服，就屬於這種。



2.「污染（garnishment）」而被淡化：指的是將商標用於劣質、或具負面評價或印象的商品或服務，而使消費者因此產生連想而使商標權人的形象、商譽受損。舉例來說，像是將一蘭的商標用於色情影片，使消費者在看到一蘭時同時聯想到色情影片。

有些時候商標淡化對商標權人的影響，甚至會比侵權使用的影響來得大，這對多角化經營的企業尤其明顯。目前商標法就針對這樣的問題，在第70條作出規範，將這種「商標淡化」的行為視為是侵權行為，讓商標權人得對使用人請求民事賠償，但就刑事方面則沒有規定。

商標權需要被重視！

由於商標除了可以讓消費者識別特定服務提供者外，同時也能夠作為消費者對於特定商品、服務品質的信賴依據。雖然攀附著名商標能夠在短期內讓消費者注意到自己，但這樣的行為不僅會被處罰，也會使消費者對自己產生不信賴，得不償失。另外，作為一個剛開始創業的創業者，也應該要想想如何透過商標讓自己的商品、服務被大家所注意、也保護自己的商譽喔！

本文經授權轉載自法操 一蘭台中有分店？用一樣的商標可以嗎？