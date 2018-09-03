自由開講》守住金門就等於保衛台灣嗎？

◎郭敬

今天為93軍人節，也適逢823砲戰60周年，國民黨台北市長候選人丁守中為了致敬軍人，今天上午邀請當時參加823砲戰的老兵來分享當年戰況。而記者會主持人唐湘龍提到民進黨中央黨部副秘書長徐佳青上月說：「823不就是國民黨跟共產黨打仗嗎？」，現場老兵都非常憤慨，表示自己是台灣人，聽到這樣的言論非常不開心，直說當時若沒有他們打仗，會有現在的民進黨政府嗎？其實這是似是而非的看法，是國民黨長期洗腦教育的結果。

國民黨台北市長參選人丁守中（前左4），3日在中央黨部出席「向八二三老兵致敬」記者會，與參加活動的老兵們合影。（中央社）

平心而論，在當時許多歐美國家的眼中，八二三戰役只是國共內戰的延續，只是同一國家內部兩個政治理念不同黨派的政爭，而非兩國的戰爭。在國民黨眼中，認為共產黨事背叛國家與人民的叛徒，然而在共產黨眼中，則認為國民黨是背叛國家與人民的叛徒。

其實守住了金門並不等於保衛台灣，只是鞏固國民黨政權，讓國民黨可以在台灣萬年執政，並作為日後反攻大陸的前哨。當時中共如果有意願與能力，可以繞道金門直攻台灣，沒有必要進攻金門。一旦拿下台灣，金門守軍自然不戰而降。如當年美軍直攻日本，日本投降，包括台灣在內的其他東南亞殖民地自然而降。

當時中共進攻金門所搭乘的船隻只是破爛漁船，進攻金門已經很勉強，何況台灣？當年中共想進攻台灣，也沒有足夠的海空軍配合，如何進攻台灣？何況當年美軍已經與國府簽訂中美協防條約，中共即使有海空軍又奈何？

當年國府只是受盟軍麥帥指令來台維持秩序與遣送日人回去，並非將台灣割讓給中華民國，蔣介石有何資格在台灣徵兵，並將台灣子弟兵送往中國大陸當砲灰？金門也非台灣領土，沒有台灣人在哪裡，台灣子弟兵去保衛那裏有何意義？蔣介石當初之所以想保住金門，純粹只是想將金門當作反攻大陸的跳板，根本不在乎台灣人民的安危。

當年中共之所以攻打金門，就是因為金門是中國領土，且近在咫尺，豈容他們口中的「蔣匪」據地為王，隨時偷襲他們？當年中共不打台灣，就是因為他們知道台灣與許多太平洋周邊島嶼都是美國的勢力範圍，且當年也沒有海空能力，畢竟當年共軍攻擊金門所搭的船只是漁民破爛的漁船，那些漁船又怎麼能進攻台灣？是否能到達台灣都是問題。

守住金門的也非蔣介石的功勞，而是以孫立人在台所訓練的新軍為主力，還有美國的後勤支援，以及日本白團的戰術指導，否則國民黨那些殘兵敗將連大陸都丟了，如何有能力守住金門？孫立人就曾與友人說：「蔣介石那些嫡系部隊已經徹底被中共擊潰，無法再作戰。」

其實保衛台灣的是美國，不是蔣介石與國府。所有老兵都只是被蔣介石與國民黨利用以保護其黨與萬年執政的利益而已。況且當年蔣介石還一度想逃到日本或菲律賓尋求政治庇護，只因後來東窗事發，被國際社會所批評而沒有去成，是懦夫，不是偉人。



（教師）



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