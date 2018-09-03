自由開講》英雄「接」英雄

◎展昭
2018年印尼雅加達．巨港亞運結束，中華亞運代表團累計拿下1
我國亞運代表團此次共贏得17金19銀31銅，為迎接體育英雄歸國，在亞運選手搭乘的最後一班飛機進入台灣防空識別區時，空軍將派2架F16戰機升空迎接。圖為F-16護航總統專機照片（圖擷取自蔡英文臉書）
沒錯，理當如此，這樣有雙重意義，讓國際社會知道？第一，表示台
體育界人士說，軍機接運動選手歸國，荷蘭曾有先例，例如，今年韓
2018年印尼雅加達．巨港亞運結束，中華亞運代表團累計拿下17金19銀31銅。圖為台灣龍舟隊，這次賽會表現亮眼獲得2金1銀的好成績。（歐新社）
空軍原本考量F16夜間飛行安全的問題，但蔡英文已承諾選手，國
總之，這是台灣有史以來的體壇盛事，大家與有榮焉。今日走上街頭
今日走上街頭抗議年改的「八百壯士」，是否理應見賢思齊？今日司法院大法官書記處處長王碧芳（中）出面受理八百壯士協會理事長吳思懷、立委江啟臣的釋憲聲請書。（資料照）
（教師）
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