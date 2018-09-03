自由開講》英雄「接」英雄

◎展昭

2018年印尼雅加達．巨港亞運結束，中華亞運代表團累計拿下1 7金19銀31銅。體育界人士指出，亞運選手搭乘的最後一班飛機 進入台灣領空時，空軍將派F16軍機升空迎接，護送代表團回家， 軍機也會釋放熱焰彈慶祝勝利歸來，有英雄接英雄的意思。

我國亞運代表團此次共贏得17金19銀31銅，為迎接體育英雄歸國，在亞運選手搭乘的最後一班飛機進入台灣防空識別區時，空軍將派2架F16戰機升空迎接。圖為F-16護航總統專機照片（圖擷取自蔡英文臉書）



沒錯，理當如此，這樣有雙重意義，讓國際社會知道？第一，表示台 灣對運動國手的尊敬；第二，表示我們是主權獨立的國家；第三， 表示台灣尚未正名，希望國際社會給予支持。



體育界人士說，軍機接運動選手歸國，荷蘭曾有先例，例如，今年韓 國平昌冬季奧運落幕，荷蘭隊拿下8金、6銀、6銅，在所有參賽國 中排名第5，選手成績優異，荷蘭除了派專機接選手返國， 專機進入荷蘭領空，荷蘭空軍還派出軍機護航歡迎回家。

2018年印尼雅加達．巨港亞運結束，中華亞運代表團累計拿下17金19銀31銅。圖為台灣龍舟隊，這次賽會表現亮眼獲得2金1銀的好成績。（歐新社）

空軍原本考量F16夜間飛行安全的問題，但蔡英文已承諾選手，國 防部決定全力支持，派出2架F16戰機，以英雄的方式歡迎我國亞 運選手返家，並於夜間高空釋放熱焰彈慶祝勝利歸來。



總之，這是台灣有史以來的體壇盛事，大家與有榮焉。今日走上街頭 抗議年改的「八百壯士」，是否理應見賢思齊？

今日走上街頭抗議年改的「八百壯士」，是否理應見賢思齊？今日司法院大法官書記處處長王碧芳（中）出面受理八百壯士協會理事長吳思懷、立委江啟臣的釋憲聲請書。（資料照）

（教師）



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