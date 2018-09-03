小葉日本台》小說、漫畫、真人實事，關於改編影像化的幾款理由

日劇日影每年產量三位數起跳，原創題材難以供給如此龐大的產出，這時當然需要「改編」，挑選有口碑的作品改編，即便沒大賣，至少也是安全牌。改編自小說、自漫畫、自真人真事，而這其中又有哪些是日本影劇最愛的「改編」？

小葉日本台

小說改編，漫畫改編，真人實事改編，日劇日影每年產量三位數起跳，不改編哪來那麼多的原創題材？更何況挑選有口碑的作品改編，即便沒大紅大賣，至少也是安全牌，像是這陣子上檔的日劇如綾瀨遙的《繼母與女兒的藍調》、玻瑠的《生存結婚》、綾野剛的《禿鷹》，或是日影《飛上天空的輪胎》、《銀魂2》…，全都是原作改編，不意外而且跨產業連手把餅做大，趨勢必然。

不過既然是「改編」，觀眾讀者自是可以拿來比較一番，比如同樣都是東野圭吾大人氣作品的《當祈禱落幕時》和《解憂雜貨店》，小說電影比一比，你給的評價是？還有像是真人版的《銀魂》，一干大咖從造型扮相到恥度無極限的演出，完成度破表，粉絲更是滿意到不行；看戲之外，本次就來聊聊幾款關於改編的理由。

《半澤直樹》之後超搶手的池井戶潤

資料顯示，池井戶潤是唸慶應大學，畢業後在銀行工作達10年，所以他的小說對銀行的描述很在行，對銀行總是在企業最危急時雨天收傘的行徑特別感興趣，刻畫上班族的苦悶與反擊，或是小蝦米勇於對抗大鯨魚的故事，有著自身的經驗寫來也就格外深動貼切，簡言之，看池井戶潤的作品常會是淚與感動的熱血澎湃。

日劇迷認識池井戶潤這號人物多半來自2013年播出的《半澤直樹》，堺雅人的百倍奉還印象太強烈了，本劇最終回平均收視率42.2%，這可是進入本世紀以來日本電視劇最終回的最高紀錄喔，這部《半澤直樹》改編自《我們是泡沫入行組》和《我們是花樣泡沫組》兩部小說情節，並取故事主人翁半澤直樹當劇名。其實，早在本劇之前就有多部池井戶潤的改編劇出現了，人大紅之後，像是《飛上天空的輪胎》重新拍成電影，長瀨智也主演，不久前才剛上映；《七場會議》也一樣要重拍電影，找來野村萬齋主演，預計2019年推出；另《鐵之骨》則是授權改拍成韓劇叫《太陽的都市》；而另一部《下町火箭》就更猛了，直木賞作品，2015年重拍換成阿部寬領銜，口碑滿載，第二季將於2018年10月放送。

《下町火箭》原著是池井戶潤的直木賞作品，2015年重拍換成阿部寬領銜，口碑滿載，第二季將於2018年10月放送。（圖：網路）

還有呢？唐澤壽明的《羅斯福遊戲》、織田裕二的《股價暴跌》、相葉雅紀的《歡迎來我家》、杏演的《花咲舞無法沉默》兩季、高橋一生人氣爆發的《民王》、役所廣司的《陸王》、向井理的《彬與瑛》，這些劇部部精彩，這些劇都出自池井戶潤之筆，果真超搶手！

原著改編之後總能加很多分的湊佳苗

《告白》是湊佳苗的第一本長編小說，也是第一次被搬上螢幕的原著改編，成績非常亮眼，即便到現在，《告白》依舊是湊佳苗評價最高的作品。一鳴驚人，一炮而紅之後，接下來湊佳苗的小說，包括《境遇》、《贖罪》、《高校入試》、《夜行觀覽車》、《花之鎖》、《為了N》、《望郷》、《山女日記》、《反轉》、《白雪公主殺人事件》、《少女》、《往復書簡》等都陸續被改編成日劇和日影，滿厲害的。

湊佳苗有嫌惡系女王的封號，她的小說超暗黑，而且通常是以女性為主人翁，以女性視角出發，所以她的改編作品找來的咖都不小，松隆子、小泉今日子、鈴木京香、中谷美紀、松雪泰子、吉永小百合、長澤雅美、榮倉奈奈、本田翼……都演過，當然也全是大戲規格，收視和票房都一定水準，反過來也會讓原著本身更具份量。湊佳苗的小說擅長告白式文體，總是聚焦相關人物的自我表白，優點是閱讀上極容易上手，但也就平面了點，搬上螢幕的改編則會相當程度的豐富補強人物對話之外的肢體語言和舞台場景，讓鏡頭說話也能更顯氛圍的層次感，經過這些編導的加工加料後，多半能幫作者的地位加不少分。

湊佳苗小說改編的《反轉》獲第93屆日劇學院賞最優作品。（圖：網路）

每年都要向大師致敬－松本清張與橫溝正史

電視台每年要致敬的大師很多，這裡列的松本清張與橫溝正史算是推理界的代表型，前者開起了社會派推理小說風潮，後者創造的「金田一耕助」則被譽為日本推理小說史上三大名探之一，兩位大師都設有紀念館供各界緬懷，每年時間一到的紀念特輯從來沒少過。

走社會派的松本清張，名偵探向來不是重點，帶悲劇宿命的主人翁總會讓人既不捨又心疼，最轟動的《砂之器》被改編多次，其中日劇迷最熟的2004年中居正廣版，見識到了，如歌如泣，蕩氣迴腸。另特別推薦兩部經典《零的焦點》和《點與線》，小說和改編都屬必看級。

另一位橫溝正史，改編作品基本上就直接和「金田一耕助」畫上等號，名偵探登場的長短篇計共有77部，《獄門島》、《八墓村》、《犬神家一族》、《惡魔的手毯歌》，經典中的經典。螢幕上誰演「金田一耕助」是樂趣之一，最早看過石坂浩二和古谷一行演過幾部，豐川悅司演的《八墓村》當年很紅，而稻垣吾郎也演過一系列特別篇，印象深刻也滿討喜的；最近一次看的改編是《惡魔前來吹笛》，這回演金田一換成吉岡秀隆。

電視台每年都要向松本清張與橫溝正史兩位大師致敬。松本清張的《砂之器》被改編多次，其中最廣為人之的是2004年中居正廣版（左），橫溝正史改編作品基本上就直接和「金田一耕助」畫上等號。豐川悅司主演的《八墓村》（右）當年很紅。（圖：網路）

真人實事改編—那些勵志人物和三億元事件

真實的人物和事件這兩款，前者偏好鼓動人生的勵志故事，愈挫愈勇的正能量大爆發，NHK晨間劇演過不少，百年企業創辦人的發跡史也很有戲。這陣子在演的《越路吹雪物語》描寫的是寶塚劇團誕生的香頌女王，日本J-POP先驅者越路吹雪的傳奇一生；之前也有一部天海祐希演的《日本第一女社長》，劇中的「鈴木商店」可是橫跨明治到昭和年間的大企業喔；另外像是晨間劇如《鬼太郎之妻》、《花子與安妮》、《當家姐姐》等也都是大時代女性的真實存在，至於最新要推出的NHK晨間劇《萬福》，演的是大家更熟，日清食品創辦人與發明泡麵的故事。

那真實事件呢？大事件未必都是好事，比如1985年那個日航123號班機空難，罹難數超過500人，堪稱史上最嚴重，各種角度的改編不少，包括山崎豐子小說改編的《不沉的太陽》也拿來當題材核心；木村拓哉演的《南極大陸》也是，真實故事發生在1955年，戰後不久的日本派員到冰天雪地的南極觀測，不過太虐心了，簡直是在「虐狗」，完全無法接受，看一半就放棄了；另外必提的就是那樁三億日元懸案。

《三億元事件》是震驚日本社會的真實刑案，《三億元事件》也是日本警方戰後最無解的懸案，發生時間是1968年 12 月初，國際信託銀行載有三億日元的運鈔車，在途中被一位男子連車帶錢攔走，作案過程很短，然後就有如蒸發般的消失無蹤。50年過去了，破不了案缺的是「紙鈔」這項直接証據，即便官方曾明示或暗示本案的法律追溯期已過，希望兇手或知情的人，公開說明事件真相並且保証不會有事，但迄今依舊音訊全無。

因為是懸案，因為過了追溯期，所以想像的空間變得更寬，只要推理合乎邏輯，想怎麼演就怎麼演。不過，又因為這是真實的案件，所以當戲演就必須要遵守幾個遊戲規則，一是嫌犯做案後的人在何方？二為遍尋不著的「三億元」下落何以不見蹤跡？三乃結局只能是「合理的懷疑」而非真相大白。織田裕二演過，長瀨智也演過，田村正和演過，此外，還有宮崎葵的電影《三億圓懸案之初戀》、日劇《黑河內》、福士蒼汰的《montage 三億日元事件奇譚》等各種版本。

50年過去了卻依舊是懸案的《三億元事件》翻拍版本眾多，圖為福士蒼汰的《montage 三億日元事件奇譚》。（圖：網路）

挑戰傳說中影像化之不可能—《愛的成人式》與《姑獲鳥的夏天》

文字的描繪舖成本就有其魅力，運用在推理小說上更是一絕，比如所謂的「敍述性詭計」，玩弄文字的最頂級，常會被形容成影像化之不可能，箇中好手折原一的作品迄今無人敢挑戰。這類題材有其難度，失敗率不低，所以只能「挑戰」試試。

這裡舉兩例，一是乾胡桃原著的《愛的成人式》，電影由前田敦子、松田翔太主演；另一是京極夏彥名著《姑獲鳥的夏天》和《魍魎之匣》，電影則是請來堤真一出演京極堂這個角色。小說文字表達的反轉和驚異度，影像化該如何呈現？有辦法呈現嗎？不破哏，有興趣者請自行感受。

乾胡桃原著的《愛的成人式》，電影由前田敦子、松田翔太主演。（圖：網路）

文末，用漫改收尾。漫畫本身就具畫面，人物、場景等各方面的描繪，要多誇張，要多美形，要多白目，要多神乎其技，只要畫得出來沒什麼不可以的，這類人氣漫畫改編比的是相似度，真人版《銀魂》的完成度百分百，而數年前上野樹里和玉木宏的《交響情人夢》則是青出於藍的代表範例之一。