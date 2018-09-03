自由開講》千年一問 鄭問故宮大展

關於本展

《阿鼻劍》的鋒芒《刺客列傳》的狂放

《鄭問三國誌》的蒼茫天地《深邃美麗的亞細亞》的省悟

他是漫畫家，也是藝術家 更是嚴師與慈父

他的作品除了驚人的技藝 更充滿對歷史的謙卑 對命運的詰問與喟嘆

他是千年一遇的天才 也是愛提問的平凡人

他是 鄭問

在故宮之前 讓我們藉由層層提問

揭開名為大師的面紗 看見他對創作的熱愛 對說故事的嚮往

原來 拿起筆的初衷 我們都是一樣的...

2017年3月，漫畫家鄭問因病逝世，所有認識他的人皆震驚譁然。

來自日本、中國、香港、與世界各地的漫畫家、創作者、藝文人士、粉絲讀者，陸陸續續傳遞來了他們的不捨思念，以及鄭問帶給他們的震撼與啟發。

一問｜鄭問，是誰？

鄭問，本名鄭進文，生於台灣桃園市大溪區。

對年輕朋友來說，他是一個遙不可及的名字，如一段人人傳頌的江湖傳奇，飄渺而模糊。然而對五六年級生來說，他是光芒萬丈的全方位創作者，作品鮮明而滾燙的烙印在那個世代的人們心中。

鄭問畢業於台北復興商工，早年曾任職於設計公司，1983年在《時報周刊》上發表他的第一篇漫畫作品《戰士黑豹》，從此開啟他波瀾壯闊的漫畫創作之路。之後陸續發表了《鬥神》與《刺客列傳》，以及成為當代武俠漫畫經典的《阿鼻劍》。

二問｜他的作品為何突出？

世人對鄭問畫作最深刻的印象，來自於他將水墨技巧與意象完美的融進漫畫當中。

在進行《刺客列傳》的主題時，他再次碰到了媒材選用的問題。鄭問自述，「以往的表現技法，都不適合表現刺客列傳所需要的意境：用沾水筆來畫則太硬，用水彩則又有點像中國樂曲中用交響樂來伴奏的不倫不類；因此停筆思考了一段日子，直到交稿期限緊迫，突然有了一個靈感｜為什麼不以中國技法來表現中國人的故事？」如同水潭裡的第一滴墨，就此渲染出他筆下無邊際的世界。然而這些技法的切換運用，都不脫他敏銳的知覺與對歷史的感性體悟。

之後，鄭問與編劇馬利合作，進行一部同樣以水墨技法繪製的作品，這部作品是許多讀者對鄭問最初始的記憶點，更是台灣武俠漫畫迄今難以跨越的經典，它就是—《阿鼻劍》。

《阿鼻劍》是國內漫畫創作的傳奇之一，也是鄭問的漫畫創作轉捩點，他獨特的水墨畫法，將武俠漫畫帶入了新的層次；而編劇馬利則將原本武俠小說的元素精彩地串連重組，並融入發人深省的佛義，使得這部武俠漫畫有別於一般武俠的刀光劍影，有了更深的意涵。

對不同故事題材選用能夠襯托它的風格與技巧、將水墨的技法與意境用漫畫的敘事語言傳達，以及他對歷史的謙卑、對命運的叩問、對塵世各色人物的獨到詮釋，交織成鄭問獨一無二的創作風格，鋒利的筆尖中有他溫暖的凝視，如同一把有溫度的劍，劃出娑婆世間的悲歡離合。

三問｜他為何被日本人稱為「天才、鬼才、異才」？

《刺客列傳》併發的鋒芒萬丈，吸引了日本出版社的目光。日本講談社親自向鄭問邀稿，從1990年3月起於《午安（モーニング）》雜誌上連載《東周英雄傳》，在日本引起爆炸性的轟動。隔年獲得日本漫畫家協會頒發的「優秀賞」，當年，他才33 歲。日本漫畫家協會獎是極少數非出版社頒發的獎項，相當具有公信力，包括《海賊王》作者尾田榮一郎、《20世紀少年》作者浦澤直樹都曾是得獎者。

故事內容以東周這樣一個古老王朝的末世封建社會為背景。鄭問的筆觸時而細膩時而豪放，擅長的水墨技法在本套作品中發揮得淋漓盡致，將中國歷史中的英雄人物栩栩如生地呈現在讀者面前。

而後長篇作品《深邃美麗的亞細亞》、《萬歲》與《始皇》，從技法到氣氛，對故事的詮釋解讀，一再的對當時的漫畫創作圈投下震撼彈。

四問｜他對於現今有和影響？

如果這些對你有點遙遠，那麼2000年起他在香港創作的漫畫《大霹靂》，也許年輕朋友會比較有印象。之後首次參與遊戲製作《鄭問之三國誌》，日方更直接以他的名字冠名。2000年後就當人們都以為他消聲匿跡的時候，他在中國投入《鐵血三國志》的製作，同時作育英才，為中國遊戲美術奠下厚實的基礎。

鄭問將台灣漫畫帶到了世界各地，將「寫實」與「寫意」完美交融，合併了中西技法，發展出自己獨有的水墨以及壓克力畫風，並且以漫畫前所未見的精緻畫工、充滿豐富戲劇張力的構圖，挑戰了這世界對藝術的想像力。

他的足跡遍及日本、香港與中國，將世人視為庶民娛樂的漫畫，提升到藝術的層次，影響無數人觀看、理解與創作漫畫的方式，風格獨具的創作手法為讀者開拓嶄新的視野，一生除了提攜栽培多位知名漫畫家，啟發了一整個世代的創作者。

結語｜當故宮遇上漫畫

故宮有史以來首位台灣出生的漫畫家特展， 將展出超過兩百張的鄭問真跡原稿畫作，以及鄭問捏的雕塑、畫筆與工作桌的介紹，團隊彙整散落台灣、日本等地的原稿，首次合體展出。並將打造一座《阿鼻劍》主角何勿生的兩公尺雕像。

故宮大展作為世界巡迴展首站，意義重大，特別為了台灣觀眾取消畫作前的警示線。（只有台灣站會取消）且為了看得更清楚，以特製的無反射玻璃來呈現，還有多個具備放大鏡的玻璃櫃，讓參觀者看見印刷品所無法呈現的細節。

全球將有近兩百名漫畫家前來剪綵，包括香港漫畫家黃玉郎、馬榮成以及日本《好小子》作者千葉徹彌都將來台。

帶您一探「亞洲至寶」鬼才漫畫家鄭問的絢麗創作世界！



「喜歡我作品的讀者，就去看我的漫畫吧！我想說的，都畫在漫畫裡了。」——鄭問

展覽訊息

●展覽日期：2018-06-16（六）～2018-09-17（一）

●開放時間：09:00-17:00（16:30停止售票及入場）

●展出地點：國立故宮博物院 圖書館文獻大樓一樓特展廳（台北市士林區至善路二段221號）

●現場票價：全票280元；優惠票200元

鄭問故宮大展官方網站

鄭問故宮大展FB粉絲專頁

聯絡電話：02-27035310聯絡mail：chenuen@ffm.com.tw

展覽宣傳影片

五月天/阿信作曲，金獎導演陳奕仁影像製作宣傳影片。

五月天阿信協助鄭問展 第二支宣傳片（名人看展）

此為阿信邀請各界好友來觀展，並由小心肝製作第二支宣傳影片

當天蒞臨的有五月天阿信、石頭、蘇打綠團長阿福、音樂製作人陳珊妮、仙草影像陳奕仁...等各界人士。

每個看展的人幾乎都如影片中阿信所說：「我們一生中可能遇過成千上萬的展覽，但相信這絕對是會讓大家留下印象深刻的展覽。」