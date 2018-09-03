自由開講》小英莫非頭殼壞掉？

◎陳振

前行政院發言人孫立群在雅加達亞運期間，幫選手加油的身影多次出現在各賽場上，而他也在近日證實即將在11月接任中華奧會秘書長。對此，時代力量主席黃國昌質疑「為什麼會安插一位與體育毫無淵源、且完全不熟悉的人擔任奧會秘書長」？

孫立群將接奧會秘書長，黃國昌質疑「為什麼會安插一位與體育毫無淵源、且完全不熟悉的人擔任奧會秘書長」？（資料照）

其實不只孫某人，行政院也有一些國民黨事務官外行裝內行，每次陪同選手出國比賽，自己食衣住行都是頂級，比選手還好，只因有得玩、有得看，又有特別費爽領，何樂而不為？

據報導，即將接下中華奧會秘書長一職的孫立群坦言，他的確不熟悉體育這塊領域，不過對於兩岸國際及內部管理就是他比較擅長的部分，他希望努力把「政治因素」降到最低，如此才能保障選手的參賽權益，讓他們無後顧之憂的在國際比賽上發光發熱。

這不是笑話嗎？不熟悉體育這塊領域，只擅長於兩岸國際及內部管理，則誰不會？阿貓阿狗也做得比你好。你所謂的「兩岸國際及內部管理」，莫非又是如同上一次奧委會姚姓老傢伙那樣的荒謬言行嗎？紀政等人努力爭取未來東澳台灣正名，姚姓老傢伙卻主動向奧委會告密，豈非如「老鼠咬布袋」？

既然已經政黨輪替，小英政府為何老是用一堆老藍人自挖牆腳？莫非頭殼壞掉？如果小英不馬上換將，年底還用選嗎？

（教師）



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