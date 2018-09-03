法操》用新細明體和標楷體做影片字幕一定會構成侵害嗎？

因為這次的事件，許多人開始重視自己影片、文件、海報中的字型到底有沒有侵害到著作權的問題。但是在討論使用「字型」有沒有侵權前，先讓我們問個根本性的問題：「字型有沒有受著作權法保護？」

◎法操司想傳媒

根據youtuber Joeman的影片，自五月以來，有不少youtuber陸陸續續收到來自威鋒數位（也就是大家常聽到的「華康」）的信件，指稱他們在影片中使用的中文字型需要給付授權金，而這些字型除了常聽到的華康娃娃體、華康綜藝體等以外，還包括了微軟windows系統內建的新細明體、標楷體等等。Joeman表示，威鋒數位開出的授權金額為每年24000元，對於許多訂閱量較低的youtuber來說有給付上的困難，雖然他認同公司主張權利，但是希望能向比較有錢的youtuber們要錢就好。

「電腦字型」到底屬不屬於著作權保障的範圍？

因為這次的事件，許多人開始重視自己影片、文件、海報中的字型到底有沒有侵害到著作權的問題。但是在討論使用「字型」有沒有侵權前，先讓我們問個根本性的問題：「字型有沒有受著作權法保護？」

針對字型受不受著作權法保障的問題，首先讓我們來看看我國法怎麼說。我國著作權法在民國81年修正前，當時規範著作物類型的第3條並未將字型納入著作權的保障範圍。但隨著字型的議題受到重視，在民國81年修正著作權法時，將著作物類型移列第5條，並由行政機關針對各個類型的範圍另以命令規定。

因此，行政機關依據上述條文的授權，訂立並公告了《著作權法第五條第一項各款著作內容例示》，來明確說明第5條各著作物的詳細內容。而在該例示中，行政機關順應當時的需求，將「字型繪畫」納入了「美術著作」的範圍。

但是究竟怎麼樣的字型是這個著作權法所要保護的「字型繪畫」呢？根據蕭雄淋老師的文章內容，他認為國外針對印刷字型有些根本不保護，有些雖有保護但是都僅是短時間的保護，當時立法院在討論時，雖然有說要保護「電腦字型」但並沒有說要用什麼法律保護，行政機關直接用著作權法給予長期的保障有些思慮不周；況且用著作權法保障也不是立法院當時的共識。因此老師認為應該要參酌日本最高法院的見解（可參考ゴナ．新ゴ事件最高裁判決：平成10（受）332），當這個字型與既有的字型相較有「獨創性」，且「具備美感特徵」的話，才是「字型繪畫」，而能成為著作權法所保障的「美術著作」。（也有人認為，字型屬於「應用美術」，而不在美術著作的保障範圍內。）



使用字型製作影片、海報、文書會侵害著作權嗎？



另一個有趣的問題在於，如果我購買了某字型的使用權，並將它用在自己製作的影片、海報、宣傳單或印製書籍上的話，這樣會不會構成著作權的侵權呢？

以這次的事件來說好了，假設經過審查的結果，認為威鋒數位所有的某些字型屬於著作權法保障的「字型繪畫」，那youtuber使用這些字型在影片字幕、或者用這些字型來印刷書籍的話，這種蕭雄淋老師稱為「個別字型使用」的行為會不會構成著作權的侵害呢？

從外國實例來看，針對字型問題訂立的《印刷用字型之保護及其國際保存維也納公約（Vienna Agreement for the Protection of Type Faces and their International Deposit ）》第8條第4項中，就認為在創作的通常過程中使用該字型，並不會構成侵害；香港版權法、英國著作權、設計及專利法也有類似的規範。因此蕭雄淋老師在前述的文章中，也認為應該要效法這樣的認定標準，這樣的使用行為並不構成侵害。

但是對字型繪畫的保護不及於個別字型使用的限制，究竟應該要用著作權法的哪一條來解釋呢？蕭雄淋老師提出了兩種觀點：將個別字型使用解釋為「實施」行為；或者認為是著作財產權的限制。

採取實施說的見解認為：個別字型使用行為是一種實施行為，而因為「實施」並不是著作權法中專屬著作財產權人的權利，因此並不能算是侵權。而採取限制說的見解，則認為應該要朝合理使用的方向去討論。

如果採限制說，由於我國著作權法中，並沒有像維也納公約中的限制規定，而需要透過著作權法第65條第2項的規範進行衡量，但是會用到字型的狀況又大多用於商業使用，很難通過這一條項各款的審核，這將導致文字、文化難以傳播，而違反著作權法的立法精神，因此蕭雄淋老師認為應採取實施說較為妥當。

合法取得字型用於一般的商業使用應該不需要擔心

回到本次事件，先姑且不論娃娃體等等的問題，單就標楷體和新細明體來看，實在很難看出和舊有的創作有什麼獨創性與美感特徵，因此應該不屬於著作權法所要保護的字型繪畫。就算認為是字型繪畫好了，不論從著作權限制說的觀點、實施說的觀點、著作權的立法目的、或衡平法理來看，應該都很難說youtuber使用字型在影片上的行為是著作財產權的侵害，因此在使用上應該也不用太擔心會有侵權問題。

但是必須注意一點，「使用行為」和「字型軟體的取得」是兩個分開的問題，如果今天取得該字型是透過不正當的管道，像是盜版的話，雖然後續的使用是沒有問題的，可是針對重製「字型軟體」這件事，因為字型軟體也屬於軟體著作，重製的行為仍然會構成著作權法中重製權的侵害。

威鋒數位應該透過其他方法來解決

說了這麼多我們可以發現，單純在「使用標楷體或新細明體」這個問題上，由於這兩個字型本身可能並不具備美術著作的要件，因此加上取得管道大多是合法取得，威鋒數位應該沒有辦法主張在影片中著作權的侵害。因此，威鋒數位如果真的要請求，似乎只能從影片製作人是不是從正當管道取得字型軟體，來主張侵害其「字型軟體」的重製權。

同時，我們也要呼籲立法者應該要重視這個問題。目前的著作權法可能沒有辦法在使用者與字型設計者之間取得平衡，或許可以考慮另訂法律來規範、或引進「類似」國外意匠法的制度，同時保障目前不受保護的應用美術也不失是解決這個問題的方案喔！

註

本文採取與蕭老師的文章中採取的「字型」與「字體」不區分的見解，再輔以自己對老師文章的理解來論述，而章忠信老師的另一篇文章則從區分字型、字體兩概念的角度來討論這個問題。雖然立論基礎不同，但結論上單純使用在文件、影片等，就算是商業使用亦不會構成侵害。





本文經授權轉載自法操 用新細明體和標楷體做影片字幕一定會構成侵害嗎？