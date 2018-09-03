胡，怎麼說》政客的「眼中釘」！

政治人物都會有「政敵」，政客則會有「眼中釘」」！態度決定高度，政治人物如果把不順他意者都看做「眼中釘」，那就立馬成為政客！



這裡只談最近的兩個案例，第一個案例是國民黨黨魁吳敦義、蔡令怡夫婦，蔡令怡日前針對南台水災批民進黨政府，竟講「老天有眼」，這不就是把災民一起都給罵進去了？

吳敦義（右二）也是有意問鼎下屆總統的人選之一，夫人蔡令怡（左一）講話不當，黨魁老公悶聲不講話或圓一下也就罷了，卻接連力挺，更反批蔡英文總統獨裁云云。（資料照，記者江志雄攝）

夫人講話不當，黨魁老公悶聲不講話或圓一下也就罷了，卻接連力挺，蔡令怡硬坳沒講錯、吳則連稱太太講的沒錯，不但護短護航到底，更反批蔡英文總統獨裁云云。



吳敦義也是有意問鼎下屆總統的人選之一，把現任總統兼民進黨主席蔡英文當「政敵」，本是理所當然，不過，從吳敦義夫婦共用「老天有眼」四字以及其態度來看，因他把蔡英文當「眼中釘」，才會如此氣急敗壞、護短護私，卻自曝器小哉！



再看第二個案例，吳音寧不算柯文哲的「政敵」，但是，柯文哲把吳音寧當「眼中釘」，原因不易理解，不過，吳音寧不是柯派人馬、不順著他的意旨、有自己想法並執行、不接受柯式領導、不願忍辱任罵、北農總經理位子卡住柯的...，以上綜合是許多人分析認為是吳音寧被柯文哲當眼中釘的各種原因。



最新的交手就是，吳音寧提出北農第一果菜批發市場改建案北農版，樓地板面積縮減，但較市府版省11億元經費，柯文哲卻嗆吳音寧「她懂什麼東西！」這種直線式反應更證實柯把吳當眼中釘，否則，為何柯馬上自打嘴巴，自己違背柯P認同卡第11項的重大公共工程必須落實公民參與？以及自己堅稱的公開透明呢？



這項工程預算高達140到150億元，市府版、北農版的優劣，不是三言兩語就了事的，必須從定位、未來需求、功能、實用性等等分析評估，但經過幾天論辯，吳音寧的提案至少讓第一果菜市場改建案上了公共論壇，而北農版不是柯文哲所稱只是研究生等級、具有專業的台大城鄉基金會規劃的，市府版也被批評是舊案改頭換面修訂、原始規劃案與大巨蛋案為同一團隊所做。

北農總經理吳音寧（左）提出第一果菜批發市場改建案腹案，樓地板面積縮減，但較市府版省11億元經費，柯文哲卻在市議會答詢時嗆「她懂什麼東西」！吳音寧不算柯文哲的「政敵」，但是，柯文哲把吳音寧當「眼中釘」。（記者叢昌瑾攝）

這裡要談的是柯P的態度，自己把吳音寧當「眼中釘」，一切反應就走樣到離譜！本案也因而令人質疑，這麼龐大的預算，有多少利益共構在裡頭？



其實，柯P的「眼中釘」還真不少，不少曾在柯市府團隊打拚、當年的助選大將等等，因與柯分道揚鑣，就被打為眼中釘...。



眼中釘，很刺人！政客自己把釘子往自己眼中插，自己又亂拔，那只會傷人更傷己，更自曝心險術淺、有眼無珠、雞腸鳥肚，只想圖大位卻成不了大器！