自由開講》對付痞子黨 中選會應硬起來！

◎朱孟庠

國民黨提出三公投案，經中選會查核竟然死人也連署，光第一階段提案的死人高達百分之一，真是荒唐且惡劣。痞子黨發言人洪孟楷還說是依程序進行連署，甚至汙衊中選會是政治操作。國民黨送件時即未依規定，中選會竟言「下不為例」而收件，此即自毀原則、自傷公投信度。

國民黨推動的三項公投提案連署書遭中選會指控有死人連署、偽造文書的情形，該黨主席吳敦義回稱難免，並強調沒有偽造問題。（資料照）

令人不解的是，第一階段提案，死人既然高達百分之一，中選會讓它進入第二階段？除了剔除死人提案份數，中選會還有其他法源？讓公投有其嚴肅性。三案中核食案、反空汙都是假議題。反空汙，全世界誰不反空汙？真是核食，全世界都進口啊？反深澳電廠，這深澳電廠的規劃設計，不是成案於國民黨時期？朱立倫任行政院副院長時規劃的，跟年金制度一樣，是馬執政時關中提出年改，馬英九政府想做卻不敢做，怎一下野，就得了失憶症？

中選會拿出魄力吧！這次若妥協讓它過，以後國民黨遇到大選就搞公投，把公投搞爛了，信度、效度都沒了，神聖性、嚴肅性也蕩然不存。國民黨公然搞假，浪費公帑，且毫不羞愧，還笑稱「其中兩個提案才一個月就收到近五十萬份連署書，不像東奧東公投四個多月才34萬。」

無品的痞子黨是一向是軟土深掘，第一階段明明死人提案分數達百分之一，你讓它過了第一階段，第二階段再浪費時間人力清點那些造假混亂的名冊，到現在才說要依法，國民黨發言人於是嗆你中選會「死人提案是三個月前的事，中選會現在才說？」中選會是不是應該硬起來？

不同於國民黨三案，東奧公投一開始提案人就將其視為神聖的運動，宣導更重要，即使在永和這如此之藍的、統促黨竹聯幫的起源地永和頂溪站，個人都前往五次，每次六小時，全國設連署站遍地開花，就是要讓民眾了解：台灣的運動員將以台灣的名義很有尊嚴的參與國際運動賽事，我們拒絕被矮化、拒絕被打壓、拒絕被孤立，如果台灣人不站出來表達立場，還有誰能幫我們？東奧公投運動就是凝聚台灣國家共識，讓台灣走出去，目標明確，運動的過程就是宣導。

民眾簽名連署東奧正名公投。（資料照）

更令人欣慰的是：東奧公投奮戰近一年，全國的志工不斷湧入，不同於國民黨是由各縣市黨部及黃復興黨部的黨工，拿黨員名冊資料「照抄」，而得出連署書，論法此已違反人民公投法連署須「本人簽名或蓋章」之規定。東奧正名連署書是全國志工一份一份辛苦地簽來，過程就是啟迪民智，要台灣每一個角落都能看到東奧的志工的身影。感恩志工，我們達陣了。

國民黨一整個承接的就是中國文化裡的賴皮、騙人、吃人的痞子文化。東奧正名連署書已達46萬，東奧正名是國家正名的起步，而台灣獨立建國最深刻的意義就是建立文明的文化、制度，揚棄不入流的痞子文化。

（2020東奧公投執委）



《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com