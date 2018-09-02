Mygopen》【多留意】氣壓椅爆炸實驗影片LINE瘋傳！確實有案例，請這樣挑選！

事實上造成氣壓椅爆炸的原因其實是跟椅子的劣質氣壓棒有關，其中包含著裡面氣體的問題、氣壓室封口的狀況、氣壓棒的材質，都很有可能造成這類的爆炸情況產生。

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關於氣壓椅爆炸的實驗影片你在 LINE 也收到了嗎？這從 2007 年中國就有這樣的案例了，辦公椅爆炸事件並不是謠言，但氣壓椅為什麼會造成這樣的爆炸傷人狀況，如何挑選好的電腦椅和沒有問題的氣壓棒呢？影片中所說的「三無產品」也讓很多人都很擔心會買到，我們該注意哪些要點呢？

事實上造成這樣的狀況都是劣質的氣壓棒所造成的，其中包含著裡面氣體的問題、氣壓室封口的狀況、氣壓棒的材質，都很有可能造成這類的情況。

氣壓椅爆炸的影片



近期 LINE 主要是流傳這段實驗影片：

影片描述了中國的爆炸事件報導和實際氣壓椅的測試實驗，最後結論表示消費者在挑選這類椅子時，務必挑選有合格認證的廠牌，不要貪小便宜買「三無商品」（無中文標明產品名稱、生產廠廠名、廠址的國產或合資企業產品）。



關於這樣的事件，新聞媒體也曾經報導過。

氣壓椅挑選注意事項

根據網易家居真相的報導，合格的氣彈簧的荷重測試及沖擊測試耐受力是 200-250 公斤，能做到升降30萬次無損，相當於正常使用五至八年，合格氣壓棒的氮氣濃度一般在90%以上。

因為「氣壓棒」我們沒辦法從外觀去判斷其填充氣體的狀況，這個時候只能依照上頭的標示來判斷，要是上方沒有相關品牌標示或國家驗證標誌的話就必須特別注意，建議還是以廠商為判定依據。

若是能夠取得辦公椅氣壓棒的資料與標示名稱，可以在 http://www.manufacturers.com.tw/ 查詢看看氣壓棒製造商的資料，確認該辦公椅的出產狀況，是不是真的有通過類似安全認證，如：CATAS、SGS，如此一來更能確保使用上的安全。



另外有些座椅會有底部鋼板的設計，藉由這樣的防護可以進一步增加安全性，結合底盤零件和鋼板，擋住氣壓棒外鋼管零件的爆出，不至於直接傷害到人，購買時可以從這個部分挑選。

實際狀況解釋：



根據 MyGoPen 實際訪談，氣壓避震器技術人員表示：在高壓縮比下，確實氧氣可能產生火花，加上裡面有油氣，就可能爆炸起火。

所謂高壓縮比就是類似影片這樣在二樓丟大沙包到椅子上的這種狀況，的確很有可能發生爆炸，但一般正常使用上不會有這麼高的壓縮比，從案例看來，突然坐下的壓縮比當然會提高，但是如果氣壓筒的管壁有瑕疵或強度不足的劣質品，的確就有可能爆開。

最後不要選擇來路不明的產品，不要貪小便宜囉！

資料來源：自由時報 - 升降電腦椅突爆炸 十幾塊碎片炸入女子體內



資料來源：網易家居真相 - 第6期：气压椅爆炸伤人 教你如何预防升降椅爆炸



資料來源：CCTV走近科学 - 走近科学 椅子爆炸之谜

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