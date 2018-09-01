無以酩狀》Singapore Sling：《瘋狂亞洲富豪》香蕉人的新加坡遊記

關於有錢人的揮霍我們望塵莫及；但公平的是，婆媳問題與男女情愛、女人為家庭的奉獻、耳語八卦或心存妒意，不管是有錢人還是普通人，通通都會面對。

縮梭

由眾多亞裔演員擔綱演出的好萊塢電影《瘋狂亞洲富豪（Crazy Rich Asians）》，以女主角瑞秋為視角，隨著答應男友尼克從紐約回新加坡參加朋友婚禮，見識亞洲富人們奢華鋪張生活。

《瘋狂亞洲富豪》改編自新加坡同名小說。（圖：Color Force）

雖然尚未嫁入豪門，瑞秋卻得先面對婆媳問題，以及怨妒她釣到王子的庸脂俗粉，更遑論文化之間差異。尼克的母親先是以家中整修不便為由，不讓這位準媳婦入住，尼克只好替兩人訂了新加坡百年旅社－萊佛士酒店（Raffles Hotels）過夜。

創建於1887年新加坡的Raffles Hotels。（圖：Storm.sg）

萊佛士酒店除了本身百年傳承聞名，其中的長吧（Long Bar）更是以「新加坡司令（ Singapore Sling）」這款調酒原創著稱。1910至1915年間，任職萊佛士酒店，原籍海南島的華裔調酒師－嚴崇文（Ngiam Tong Boon）應客人要求，使用琴酒為基底調製出「海峽司令（ Straits Sling）」；然而這份酒譜並沒有被詳盡保留下來。

Long Bar。（圖：Singapore Travel Guide）

先後工作過倫敦與尼斯的調酒師－羅伯特．韋梅爾（Robert Vermeire）於1922年編撰出版《 Cocktails : How to Mix Them》記載的「海峽司令」酒譜被認為最接近原始版本：60毫升辛口琴酒（Dry Gin）、各15毫升櫻桃白蘭地（Cherry Brandy）與班尼狄克汀藥草酒（ Bénédictine）、22毫升檸檬汁、各少量安格仕苦精（Angostura Bitter）與柳橙苦精（Orange Bitter），冰鎮搖製後倒入長型杯內，再加入適量蘇打水。

倫敦薩伏伊酒店調酒師哈利．克拉多克（Harry Craddock）在1930年發行的《The Savoy Cocktail Book》酒譜則是同時紀錄「海峽司令」與「新加坡司令」兩款調酒，當時的新加坡司令僅用琴酒、櫻桃白蘭地、檸檬汁搖製後再加入蘇打水。

由人稱「邋遢喬」的喬許．阿貝爾．歐特羅（José Abealy Otero）1932年出版的《Sloppy Joe’s Cocktails Manual》將原先「海峽司令」酒譜更名為「新加坡司令」；1934年《My New Cocktail Book》的「新加坡司令」開始用紅石榴糖漿（Grenadine）取代班尼狄克汀藥草酒。

現行流傳的版本來自萊佛士酒店老一輩酒保記憶。30毫升琴酒、15毫升希琳櫻桃酒（Cherry Heering）、各7.5毫升君度橙酒（Cointreau）與班尼狄克汀藥草酒、120毫升鳯梨汁、15毫升 萊姆汁、10毫升紅石榴糖漿、少量安格仕苦精；最後再加入蘇打水。如今販售「新加坡司令」的萊佛士酒店長吧，觀光客到此朝聖點上一杯果汁感十足的「新加坡司令」，一邊啃著花生順手把殼丟到地板，成為長吧的特色景觀。

Long Bar的Singapore Sling。（圖：Singapore Travel Guide）

萊佛士酒店也把「新加坡司令」商品化地十分徹底，旅館紀念品店販售瓶裝預調新加坡司令及專用杯等周邊；甚至在電影裡讓瑞秋吃驚的新加坡樟宜機場，如今也設立萊佛士長吧讓往來旅客不必入境就能喝到「新加坡司令」。

萊佛士酒店也與倫敦史密斯蒸餾廠（Sipsmith Distillery）合作，以嚴崇文發想出「新加坡司令」那年，同時也是該酒店全盛輝煌時期的1915年為名，添加茉莉花、檸檬香茅、肉豆蔻、 青檸葉、白柚皮等東南亞風味元素，推出「萊佛士1915琴酒（Raffles 1915 Gin）」。

Raffles 1915 Gin。（圖：cocktailsandbars.com）

新加坡航空上也會提供預先調製好的「新加坡司令」讓各艙等乘客享用。

電影裡的麻將場景呼應片頭一開始身為經濟學教授的瑞秋用撲克牌說明博弈論，同時也向《決勝21點（21）》致敬，另外還延續25年前電影《喜福會（The Joy Luck Club）》中國移民經常打麻將聚會的意象。瑞秋被男友母親認定是黄皮膚亞裔外貌，白人內在思維（香蕉人），只顧著追求自己理想；瑞秋最後用絕張自摸卻放槍給嫌惡她的準婆婆，說明自己並不是不懂得犧牲自己的人。

1920年間，一位美國商人喬瑟夫．巴布考克（Joesph Babcock）把麻將從上海引進美國，並且出版說明手冊，將之定名為「Mah Jong」；隨後更散佈至英國與澳洲。熱門程度連酒吧裡也出現同名調酒；哈利．麥克艾爾馮（Harry MacElhone）在1922年出版的《ABC of Mixing Cocktails》，記載一款由威利．戴爾（Willie Dale）發想的「麻將（Mah Jongg）」。加入45毫升琴酒、各7.5毫升蘭姆酒和君度橙酒，搖製濾冰倒入雞尾酒杯中；1930年《The Savoy Cocktail Book》裡的「麻將」酒譜則變動為30毫升琴酒、各7.5毫升蘭姆酒和君度橙酒（4：1 ：1）。

Mah Jongg Cocktail。（圖：English Heritage）

最後的浪漫結局皆大歡喜，關於有錢人的揮霍我們望塵莫及；但是婆媳問題與男女情愛、女人為家庭的奉獻、耳語八卦或心存妒意，多少都顯露在生活周遭人事之中。

看完《瘋狂亞洲富豪》，雖然不見得住得起萊佛士酒店，至少還能喝杯「新加坡司令」或者計劃一段新加坡小旅 行。

（自由評論網提醒您，未成年請勿飲酒，酒後請勿開車，飲酒過量，有害健康）