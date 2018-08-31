Mygopen》LINE瘋傳「兩種」小丸子免費詐騙貼圖下載！請大家不要上當！

詐騙者搭著近期「櫻桃小丸子」作者櫻桃子，官方部落格宣布因乳癌病逝的新聞，藉由免費架站服務建構了假的官方網站，盜用正版的貼圖設計與形象。除了不要點選不明連結之外，簡單檢查一下網址和是否有 LINE 官方認證的綠色盾牌或藍色盾牌，避免受騙上當。

Mygopen

你 LINE 收到櫻桃小丸子免費貼圖下載的詐騙連結嗎？一樣是透過假的貼圖活動網站，誤導民眾去點擊，並加入了詐騙的假 LINE 官方網站，而且不只一個版本，請大家不要上當了！

小丸子貼圖下載的詐騙

原始謠傳版本：

另外還有這樣的詐騙版本。

謠言破解說明：



詐騙者搭著近期「櫻桃小丸子」作者櫻桃子，官方部落格宣布因乳癌病逝的新聞，藉由免費架站服務建構了假的官方網站，盜用正版的貼圖設計與形象。除了不要點選不明連結之外，簡單檢查一下網址和是否有 LINE 官方認證的綠色盾牌或藍色盾牌，避免受騙上當。



正確闢謠解釋：

過去 MyGoPen 帶過大家手把手一同破解詐騙網站和假帳號，想這次小丸子免費貼圖的詐騙最終目的，就是要你加入一堆不知名的假 LINE 帳號，未來壞人就能夠藉此轉賣套利或是利用這個人數眾多的帳號做壞事，甚至透過聊天的方式騙你的個資，所以這些都是我們要小心的地方！

不要貪小便宜，不明連結也千萬部要去點擊囉！若不確定連結，也可以先加入趨勢科技的防詐達人 LINE 官方帳號，將不明訊息先轉貼給他們，機器人回即時回報這是否是安全連結，做第一層把關囉！

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自Mygopen 小丸子免費貼圖下載詐騙瘋傳！假的貼圖活動網站