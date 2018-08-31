法操》不買奶茶就鬧自殺，會構成強制罪嗎？

威脅他人如果不答應自己的要求，就要傷害自己或自殺的行為，是不是強制罪中的「脅迫使人行無義務之事」的情況呢？!

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，有夫妻出遊時因為先生沒有停下來買太太想喝的奶茶，回家後太太竟然把自己關在廁所裡並以死相逼，最後警方到場勸夫妻倆一起再去買奶茶，才平息了紛爭。不禁讓人想到情侶吵架時，也常發生一方威脅對方如果不答應自己的要求，就要傷害自己的情形，這樣的行為會不會有什麼法律上的責任呢？

刑法第304條



以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利者，處三年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

傷害自己是不是一種脅迫他人的方式？

有關強制罪的構成要件可以參考推銷愛心筆，是否會構成「強制罪」？，所以我們這邊要討論的是，威脅他人如果不答應自己的要求，就要傷害自己或自殺的行為，是不是強制罪中的「脅迫使人行無義務之事」的情況呢？

以環保抗爭事件來說，法院曾經認定為表達「施工違法，應立即停工」的訴求而以肉身靠近挖土機的行為，屬於利用「造成自己生命、身體之危害，將會使對方因而要負擔民刑事責任」，進而讓對方心生畏懼的手段，要脅迫使對方行無義務之事，或使對方因此畏懼而停止行使權利，已經該當強制罪中的脅迫行為（臺灣高等法院臺中分院103年度上易字第107號刑事判決）；但也有判決認為強制罪中的脅迫，應該是指用「告知對人施以攻擊之威脅」方式，致使對方心生恐怖而強制其為作為或不作為才算，如果是用傷害自己來讓對方擔心要負擔民刑事責任的行為，不屬於刑法強制罪立法原意要規範的行為態樣（臺灣高等法院臺中分院104年度上易字第895號刑事判決）。

所以太太有可能成立強制罪嗎？

以新聞案例來看，太太把自己關在廁所裡揚言不買奶茶就要自殺的行為，屬於利用傷害自己的方式讓先生心生畏懼，進而去買奶茶的行為，而且買奶茶並不是先生的義務，所以可能已經該當強制罪的構成要件。但因為強制罪條文性質屬於開放性構成要件，必須正面審查違法性，也就是要判斷「行為手段與行為目的間，是否具有可非難性」，再以一般社會倫理價值判斷，太太這樣的行為雖然可能屬於強制的行為，但依一般社會倫理價值來看應該沒有用刑罰處罰的必要。所以太太的行為不具違法性，是不會被以強制罪處罰的喔。

本文經授權轉載自法操 不買奶茶就鬧自殺，會構成強制罪嗎？



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