自由開講》是黃郁芬，還是時代力量在跟投機份子合作？！

◎莊程洋

辨別柯文哲是不是獨派已無現實意義，柯本人曖昧不明的國家認同表態，就已暗示外界自己不想被當作建國派，因此務實的看待柯，就只能視柯為投機份子。

與此較為令人憂慮的是，時代力量台北市議員候選人、太陽花學運發言人黃郁芬直接選擇與柯這個投機者同框，直接表明自己可以為了選票在國家認同上妥協，並且是樂於妥協，打造一種被某些選民視為「聰明」的投機形象。走政治通常會遮掩自己的各種妥協，以交換政治利益，但黃的態度卻是向大眾表達一種「真摯的投機」，某些選民欣賞「真摯」，某些選民在意「投機」。

時代力量台北市議員候選人、太陽花學運發言人黃郁芬（右二）直接選擇與柯這個投機者同框，直接表明自己可以為了選票在國家認同上妥協，並且是樂於妥協，打造一種被某些選民視為「聰明」的投機形象。（資料照）

黃作為318學運的眾多青年參政者之一，試問，如果您是一個認為「318學運就是獨立運動」的年輕人，看到這種曾為運動代表的人，為了自己的仕途向國家認同曖昧不明的投機份子合作，反輔選應是自然反應，或站在政黨政治的思考前，要求收割318學運能量、主張台灣獨立的時代力量，不應該提名黃。

或是時代力量仍執意提名，難道時代力量是「聯盟」？採取實力原則，接納帶槍投靠，但年輕人沒實力，就給個機會讓他們用自己的方式打天下？對此，期待林昶佐能夠說明，如果期待獨派接受目前的提名與選戰策略。

（318被起訴者）

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