自由開講》值得肯定的空手道選手谷筱霜

◎鄧鴻源

布農族的空手道選手谷筱霜，在亞運勇奪金牌。谷筱霜的故鄉信義鄉地利村長金秋漢在村辦公室廣播：「谷筱霜奪得金牌，山上的山豬要小心了，我們族人要慶祝三天二夜，有人會上山把山豬抓起來。因為這在信義鄉是空前的，谷筱霜是布農之光」。

空手道選手谷筱霜在亞運拿下金牌。（資料照）

谷筱霜先打敗寮國及尼泊爾選手挺進四強，再對陣世界排名第一的日本選手宮原，雖然之前對戰，谷筱霜都吃敗戰，但牢記啟蒙教練黃泰吉賽前叮囑改變攻勢出奇制勝，最後以4比2擊敗對手，並在冠軍賽中以3比2打敗烏茲別克選手獲得金牌。消息傳來，舉國歡騰。

谷筱霜天生個子矮，才154公分高，高中一年級才開始練習空手道，雖然人小，志氣卻高，學空手道也才六年，之前屢遭敗績，並不氣餒，不斷苦練，如今終能打敗世界排名第一的日本選手宮原，實在太了不起了，可望未來奧運再為國家添一面金牌，不讓我國勇奪跆拳奧運第一面金牌的陳詩欣專美於前。

南投旭光高中空手道黃泰吉教練也與有榮焉，因為他散盡家財幫助這些曾經走錯路的青少年，讓他們有地方住，有學校可以讀，如今慢慢開花結果了。誠如黃泰吉教練所說：「你們的努力，世界看得到，國家與你們為榮！」谷筱霜不僅是布農族之光，也是台灣之光。

台灣原住民總人口約五十萬，只佔台灣總人口的百分之二，運動國手卻佔全體國手的百分之二十，可見原住民不僅有歌唱天賦，更有運動細胞，應該好好栽培他們為國爭光。如同美國許多傑出運動員大都是黑人，黑人除了比較有運動細胞外，他們幼年時的艱苦環境，也是激勵他們奮發向上的動力，如美國NBA前兩大高手詹姆斯與杜蘭特就是如此。

總之，行行出狀元，學歷不等於能力，態度才能決定高度。不一定要當醫師或律師等所謂白領「四師」才是前途，當傑出運動員也是很好的選擇，何況運動表現好者，還能為國爭光，光耀門楣。最好爭取台灣正名，選手與國人才會備感光榮，否則「中華台北，」是甚麼碗糕？

（大學教授）

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