自由開講》國民黨連署書可信嗎？！

◎陳振

中選會目前已收到國民黨、幸福盟共6個案子的連署書，工作人員初步點收，發現幾乎每一案都有大量抄寫的情況。中選會主委陳英鈐說，絕不能容忍有偽造行為，大量抄寫必須剔除。

國民黨27日在中央黨部前舉行「反核食、反空污、反深澳電廠」三項公投案連署書送件記者會，國民黨副主席曾永權（中）、郝龍斌（右3）及同黨立委等出席，並在記者會完畢後將四車連署書送往中選會。（資料照）

國民黨3個公投案（「反空污」、「反核食」、「反深澳電廠」）一共遞交了145萬6966份連署書，由於數量龐大，中選會全員出動進行點收作業，還向內政部借調5到10人、聘用工讀生加入清點。中選會官員表示，工作人員點收時發現，國民黨的3案幾乎都出現大量抄寫情況，連署書每冊50份，很明顯看出每1到10份是同一支筆的顏色，字跡幾乎一樣，每冊只有5支筆、5種字跡。

不用看，哪有可能這麼短時間就能有一百多萬連署書？東奧正名搞了好幾個月，連署人數居然不如他們的尾數，簡直太荒謬了！國民黨如同台大管某人一樣都騙騙騙，如果可信，屎都可吃！其實空污、核污不都是國民黨造成的？國民黨有何臉訴諸公投？

當初是誰同意設立核能電廠與火力發電廠？不就是國民黨嗎？如今反甚麼碗糕？這麼多連署書是怎麼來的，恐怕大有問題，畢竟國民黨可是詐騙祖師爺。如台灣明明是美國保衛的，國民黨卻瞎掰是蔣介石，還說甚麼保衛金門就是保衛台灣，真是吹年不打草稿！保衛金門非但不是保衛台灣，還害台灣捲入國共內戰中，實在真夭壽！

總之，國民黨是詐騙政黨，連署書不可信，應該全部銷毀。

（教師）

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