崢言》從娃娃機看城市經濟

娃娃機店是一個特殊的商業熱潮，本身並不代表景氣熱或冷，真的要從娃娃娃機店看經濟的話，重點還是在觀察接下來娃娃機店家陸續退場後，這些店面有無其他商家進駐，才能真正看出景氣變化。

吳崢

國民黨市長候選人丁守中日前批評「台北市經濟衰退，到處都是娃娃機店」。娃娃機店出現是經濟衰退的訊號嗎？不一定，這個連結過於武斷。

我猜丁守中推論的脈絡，來自娃娃機店不需要固定店員與內部裝潢、開設迅速、成本低廉的特性，因此認為其不具備頂下台北市店面高額租金的能力，就像一些店面擺設花車辦特賣會，只是原本商家退場後房東的過渡手段。

丁守中把在捷運站出口跟黃金地段都有娃娃機店林立這件事，視為店家經營不下去，而且無人頂上的訊號，由此判斷台北市經濟不好。

但夾娃娃機店雨後春筍出現的原因，其實主要是商業模式的創新，由傳統單方經營分割成場主和台主，場主租下店面與機台，再將機台分租給台主，由台主補貨以及賺取消費者玩夾娃娃機的利潤，場主的利潤來源則是台主繳交的租金。

夾娃娃機店雨後春筍出現的原因，其實主要是商業模式的創新。（本報資料照）

當台主沒有門檻，從手上負責幾十台的職業台主，到因為興趣租個一台來玩的學生都有，這樣的情況下，只要市場看好夾娃娃的商機，藉由把成本分散出去，場主很快就可以回收開設一家店的成本，迅速再展下一家，未必是房東調降店租讓娃娃機進駐。不需要籌措高額資本就能迅速展店，才是娃娃機店到處都是的原因，因此，把娃娃機店當成景氣指標恐怕有失精準。

不過，以上面講的商業模式看起來，其實有點類似直銷或是一般人在講的老鼠會，這個模式能否持續的關鍵，在看清娃娃機店是不是一個泡沫，我認為是，而且泡沫破的風險已經很高。

正好「玩夾娃娃機」是我的興趣之一，這兩年來我觀察到：

1. 許多場主把機台租出去的時間一次都是簽半年一年以上，所以即便娃娃機的遊玩熱潮已經衰退，也不會即時反應在娃娃機店的營運狀況上，而是台主自己承擔。我自己從有參與經營的朋友側面了解，目前的利潤已經較全盛期衰退了很多。

2. 娃娃機台的經營特性有個不同於其他商品的地方，就是台主之間可以互夾，把別人上架的東西夾來放到自己的台上，因此造成許多夾品有轉賣的空間，舉例來說，如果在機台裡看到一個一個圓圓的鐵盒，裡面放的是藍芽喇叭，就是有固定行情價，類似台主之間貨幣的夾品。現在許多娃娃機店，放給一般人夾娃娃、公仔的機台越來越少，反而這種鐵盒的機台越來越多，這是這個產業本身已經在衰退，停止向外獲利轉而向內蠶食的訊號。

總結，娃娃機店是一個特殊的商業熱潮，本身並不代表景氣熱或冷，真的要從娃娃娃機店看經濟的話，重點還是在觀察接下來娃娃機店家陸續退場後，這些店面有無其他商家進駐，才能真正看出景氣變化。