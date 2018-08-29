自由開講》林為洲退選 其實是國民黨搓圓仔湯？！

◎順風耳

前台灣省主席林光華今天早上直言，林為洲要退選，在前天、27日就已經跟他和幾個林家大老說明過，他聽後「眼淚都差點掉下來」。

林為洲（左）於今日稍早宣布退選下屆新竹縣長。（記者劉信德攝）

林光華透露，有錢不是萬能，但是沒錢萬萬不能！他如果是「林百億」、或是「林十億」，就可以幫林為洲度過難關，不致於變成現在的局面，可惜他不是。這到底暗示甚麼，不是很清楚嗎？到底誰是幕後金主？國民黨黨產還能取出來用嗎？國民黨選舉大都是用金錢當「誘餌」，先給候選人或選民一點甜頭，日後再加倍「歪哥」回來。

林光華透露，有錢不是萬能，但是沒錢萬萬不能！他如果是「林百億」、或是「林十億」，就可以幫林為洲度過難關。（資料照）

日前本人就大開眼界，居然有里長假公益之名，在餐廳召開里民大會，公然邀請國民黨候選人去演講，除了面紙傳單外，還發「禮物」，連餐費可能也是公家買帳，里長還陪國民黨人逐桌敬酒。有一位民進黨候選人本想去演講，卻被趕了出去。如此花公帑，卻幫自己人助選，公道嗎？可見基層里長大都還是國民黨人或親國民黨者。

民進黨執政的表現縱使不令人滿意，至少選舉不會像國民黨如此明目張膽「賄選」，選後也不會像國民黨許多官員那樣貪汙。選民可要睜大眼睛。

（新北市民）

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