自由開講》吳敦義夫人蔡令怡稱高雄水災是「老天有眼」，到底有何居心？！

◎廖天丁

當高雄市面臨有史以來最大水患時，前高雄市長吳敦義的夫人蔡令怡竟然脫口說高雄水災是「老天有眼」，藍營人士及支持者，日前也陸續爆出所謂的「天譴說」，心態都是幸災樂禍，都是為了87天之後即將舉行的九合一選舉打算，沒有一刻真心為高雄市民著想。

當高雄市面臨有史以來最大水患時，前高雄市長吳敦義的夫人蔡令怡（右）竟然脫口說高雄水災是「老天有眼」，藍營人士及支持者，日前也陸續爆出所謂的「天譴說」，心態都是幸災樂禍。（中央社）

國民黨自己也沒有自省，回想過去民進黨執政的20年，國民黨執政中央，重南輕北不在話下，從未把心思放在建設高雄，預算年年短缺。國民黨長期忽視高雄市民的需求，執政時期未建捷運、未整治愛河、放任高雄人自生自滅。對於中南部五縣市防洪治水的需求也毫不重視，處處杯葛預算，自己都忘了嗎？如今還有臉嘲笑人家？

吳敦義的夫婦都是台灣人，為何幫這個屠殺與政治迫害台灣人政黨服務？以前戒嚴時期，為五斗米折腰，迫於無奈也罷，解嚴後為何不唾棄這樣的政黨？為何還甘心幫他賣命？吳某人是歷史系畢業，難道不知國民黨的黑暗史可是落落長，有國際認證嗎？另一位台灣人陳庚金不久前又說了甚麼？那種話能聽嗎？說甚麼能撈就撈，能混就混，不就是國民黨的特徵嗎？

吳敦義的夫婦身為台灣人，卻甘心「認賊作父」，忘了二二八與白色恐怖中有多少台灣同胞不明不白冤枉而死？如今高雄遇到百年天災，大家理應哀矜而勿喜，共謀解決民眾痛苦，居然還講這種風涼話，是有品的人嗎？

（教師）

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