自由開講》性別打結：拆除恐同人士的學術違建

性別打結：拆除恐同人士的學術違建。

圖為2017滿天星反同集會。（資料照）

◎洪任賢

近期，我閱讀完成一篇從研究過程、學位口試到研究結果等，皆受各界質疑的碩士論文：國立臺南大學教育學系教育經營與管理碩士班江姓研究生的〈從文化霸權分析臺南市國民中學家長對同志教育觀點的研究〉。

日前，國立臺灣大學建築與城鄉研究所畢恆達教授指出本論文對既有文獻的錯誤解讀與引用，進而積非成是。青少年性別文教會常務理事趙書賢譴責本論文的反同意識形態，並質疑國立臺南大學校方、系所、指導教授與口試委員等人為歧視性言論背書。女人迷專欄作家George Hong提出本論文的問卷樣本疑慮：「有43.7%為基督徒，遠高於基督徒在台灣人口的比例1.5%」。

此刻，本文將以理論證，具體說明江姓研究生的論文不僅誤讀學術理論，甚至經常故意引用一些學術研究，製造有學術根據的假象，但事實上是在「講自己的話，掛別人的名」。不過，由於江姓研究生的論文實在有太多地方硬是栽贓學者沒有講過的話語，受限於本文篇幅，我只舉論文（從第16頁到第17頁）裡的一個段落為例。

江姓研究生論文第16頁

江姓研究生論文第17頁（接續第16頁的文字）

一、江姓研究生引用楊靖慧發表於2006年的文獻，進而說明「研究分析指出自實施性別教育加入同志教育之後，愛滋病罹病率並沒有因此下降反升」。

我反覆檢閱被江姓研究生引用的這篇文獻：楊靖慧的〈臺灣愛滋病流行現況與防治政策〉三遍。文章裡完全沒有提到「同志教育」四字。

楊靖慧在文獻裡對同志與愛滋的論述，著墨甚少。這篇文章的主旨是「婦女罹患愛滋病的攀升」，並指出女性愛滋感染者占全球愛滋感染者的一半人數。她擔心異性戀若成為愛滋病的主要感染途徑後，女性愛滋病患的增加會導致愛滋寶寶的增加。文末，她建議懷孕婦女可以進行愛滋篩檢，醫院才能針對愛滋媽媽給予預防性藥品，據此大幅降低愛滋寶寶的出生。

於此顯見，江姓研究生硬是把楊靖慧沒有講的內容塞進她的嘴裡。

二、江姓研究生引用楊靖慧與劉姵伶發表於2009年的文獻，進一步指出「臺灣從2008年到2010年男男性行為都占所有愛滋罹病率的八成以上」。

首先，這段話真的非常扯！楊靖慧與劉姵伶明明是在2009年發表〈臺灣的青少年與兒童愛滋病流行現況與防治政策〉。江姓研究生竟說這篇研究是落在2008年到2010年。難道楊靖慧與劉姵伶在2009年時，乘著哆啦A夢的時光機，到2010年收集研究資料再回到2009年發表？

楊靖慧與劉姵伶的這篇研究是落在1985年到2009年間，文獻指出孕婦與新生兒的愛滋防治政策，以期望降低母子垂直感染。此外，她們還建議愛滋防治教育應從國小五年級開始，這不是跟江姓研究生認為性教育應該退出校園的理念相左嗎？

最重要的是，楊靖慧與劉姵伶完全沒有提到「男男性行為都占所有愛滋罹病率的八成以上」。江姓研究生再一次把學者沒有講過的話語硬塞進她們的嘴裡。

三、江姓研究生在論文裡提到「同志教育實施的立意是為尊重多元，但卻不正視對疾病對全國健康的威脅，置防疫至於事外」。

我們可以從江姓研究生在這個段落所引用的兩篇文獻裡看見台灣的愛滋防治途徑：楊靖慧在〈臺灣愛滋病流行現況與防治政策〉裡，指出台灣懷孕婦女及毒品病患的愛滋防治政策；楊靖慧與劉姵伶在〈臺灣的青少年與兒童愛滋病流行現況與防治政策〉裡，指出台灣青少年及兒童（18歲以下）的愛滋防治措施。

簡單來說，江姓研究生所援引的文獻明明都清楚指出台灣的愛滋防治路徑，卻說台灣不正視愛滋病，並置防疫工作於事外。豈不是睜眼說瞎話？

四、江姓研究生再一次引用楊靖慧發表於2006年的文獻，進一步說明「依WHO對亞洲愛滋病的評估，亞洲至2010年因愛滋病損失兩百九十億美金，和海嘯帶來的傷害不相上下」。

我們回到原文檢視楊靖慧發表於2006年的這篇文獻〈臺灣愛滋病流行現況與防治政策〉，內容是「根據WHO在2004年底的估計，整個亞洲地區約有820萬名存活感染者，其中包括230萬名婦女（比2002年時增加了56%），總計至今已超過510萬人因愛滋病死亡。……如果亞洲政府還不採取任何積極行動的話，那麼到2010年之前，亞洲就會因為愛滋病損失兩百九十億美金，和海嘯帶來的傷害不相上下」。

楊靖慧研究第18頁

我們可以從原文裡得知兩件事情。其一，WHO在2004年底估計約有820萬名愛滋感染者尚存活，其中包含230萬名婦女。其二，楊靖慧「推測」亞洲政府若不積極處理愛滋病的議題，就很有可能會在2010年前，因愛滋病損失兩百九十億美金。

換句話說，江姓研究生「斷章取義」地說WHO評估亞洲至2010年已經因愛滋病損失兩百九十億美金。

江姓研究生通篇論文經常有扭曲既有文獻的情形，以上僅以她論文的一個段落為例。

不僅如此，她論文還有許多問題，如時常提出數據卻欠缺依據、一大堆冗言贅字、誤用標點符號、不會分辨「作／做」與「的／地」的用法、格式錯誤百出、直接引述的文獻（研究者未改寫內容）卻沒有註明頁碼、混淆民國與西元、語意及語句不順、邏輯前後矛盾、誤讀理論、用語武斷、搞不清楚每個章節該寫的內涵等。

還有，她收集國中、高中的性平教材作為自編問卷的依據，為什麼只請國中家長填寫問卷？換句話說，為什麼要收集高中性平教材問國中家長？最重要的是，她的問卷，基本上根本無法回答，什麼叫「今天是男生明天變女生（第11題）」？學校課本會這樣教嗎？

江姓研究生問卷第11題

綜合上述，我認為江姓研究生的碩士學位論文是一篇假學術研究之名，行傷害性別平等教育之實且充滿謊言的「學術違建」。

參考文獻（依據本文出現順序排列）

江淑華（2018）。從文化霸權分析臺南市國民中學家長對同志教育觀點的研究（2018）。從文化霸權分析臺南市國民中學家長對同志教育觀點的研究（碩士論文）。取自臺灣碩博士論文系統。（系統編號106NTNT0576008）

畢恆達（2018年8月19日）。研究方法與論文寫作【部落格文字資料】。

趙書賢（2018年7月26日）。自由開講》反同人士新招數：產製違反學術倫理的反同論文【部落格文字資料】。

George Hong（2018年8月7日）。臺南大學涉及性別誤導的問卷論文，何以通過學術審查？【部落格文字資料】。

楊靖慧（2006）。臺灣愛滋病流行現況與防治政策。感染控制雜誌，16（1），17–23。

楊靖慧、劉姵伶（2009）。臺灣的青少年與兒童愛滋病流行現況與防治政策。愛之關懷季刊，69，6–12。DOI：10.29826/AJGHJK.200912.0001

（專欄作家／國立臺灣師範大學美術學系美術教育與美術行政組/研究生）

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