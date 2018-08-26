台灣回憶探險團》被中華民國政權利用完的紅葉「少棒」成員

在中華民國政權官方默許下，以超齡球員作為工具獲取不名譽的勝利，演變成籠絡民心的政治籌碼。這款手段，也對一些開口閉口「政治歸政治、體育歸體育」的論述留下了最諷刺的見證。

◎台灣回憶探險團

1968年中華民國政權大力吹捧之紅葉「少棒」神話，實際上是在偽造文書、冒名頂替下，以大量超齡（國中）學生出賽之荒謬鬧劇，事後查證真正符合資格的隊員只有三人。

1968/8/25 中華民國棒球作弊紀念日？！

「 7：0 」

如此懸殊的比數，出現在五十年前一場不對等的比賽：1968年8月25日，紅葉國小少棒隊擊敗「世界少棒冠軍日本和歌山隊」。這隨即引爆了中華民國的國族意識，並且在官方媒體口徑一致地宣傳下，「用樹枝打鵝卵石練習」的傳說隨即將紅葉隊推上了神話的高峰。

圖：當時報紙報導

前面一段至少有三樣東西是假的。首先，「少棒隊」是假的，為了取勝，紅葉國小校長胡學禮等人不惜以超齡隊員冒名參賽，這個伎倆首先被用在 1967 年 4 月的全省第 19 屆棒球賽，投手江萬行冒充胡武漢，直到隔年對日本的比賽，場上九名球員只剩下三名是真的。

其次，「世界少棒冠軍日本和歌山隊」是假的，事實上，來台比賽的是由日本業餘棒球聯盟在當年七月間自日本關西地方選拔集訓而成，應中華全國棒球委員會邀請前來比賽的「日本關西少棒隊」，卻在黨國媒體的手上硬生生高了幾個等級。

而紅葉少棒隊成名前，即使經費並不充裕，其實都仍以算是正規的球具練習，「用樹枝打鵝卵石」這樣誇張說法的流傳，更反映了當時造神運動的不遺餘力。

在中華民國政權官方默許下，以超齡球員作為工具獲取不名譽的勝利，演變成籠絡民心的政治籌碼。這款手段，也對一些開口閉口「政治歸政治、體育歸體育」的論述留下了最諷刺的見證。

更令人難以想像的是，當時這群年紀大約國中的孩子，面對師長公然詐騙造假的指示下，心靈受到什麼樣的傷害？一戰成名後，揹著冒充的假名無法做自己，顯然棒球之路也不可能走得下去，那又是什麼樣的心情？

而中華民國政權，對這些替其打下神話的球員們，又曾盡到什麼責任？由球員後續普遍早逝、困苦的命運，偏鄉的孩子又承受什麼樣的不平等落差？這些都值得我們深思。

圖：紅葉「少棒」兩大功臣江紅輝（左，冒充胡勇輝）與江萬行（右，冒充胡武漢）

（引用自https://goo.gl/WfwVdQ）

1968紅葉「少棒」成員後續生涯（引用自wiki）：

投手：江萬行（冒充胡武漢），延平鄉衛生所擔任工友，因未能圓棒球夢染上酒癮，民國80年肝功能衰竭逝世。

捕手：

江紅輝（冒充胡勇輝），江萬行堂弟，住台中，在塑膠工廠任職。

余宏開，唯一繼續打球的小將，加入華興中學當選三級棒球國手，退伍後進入台東監獄擔任管理員，後來轉任鹿野國小棒球教練，不幸1997年上班途中因車禍過世。

內野手：

徐合源（冒充古進財），在林務局林班地打工，生活困苦，2011年5月30日家人發現猝逝。

余佑任（冒充胡福隆），球隊解散後就失聯，直到2010年才從親戚口中得知，早已逝世。

胡明澄（冒充胡仙洲），住台中，在大雅清潔隊任職。

古進炎，已逝。

外野手：

邱德聖（冒充王志仁），是課業最好的球員，後來當過捆工、司機，1992年紅葉少棒館成立後擔任管理員，隔年因病過世。

賴金木，當船員後返鄉，意外受傷不治。

邱春光，留在故鄉擔任全職果農，偶而兼差開計程車。

其他球員：

古仁義（冒充邱錦忠），已逝。

江元興（冒充余進功），擔任警察，退休後任教會志工。

胡仙洲，住彰化，在資源回收公司擔任臨時工。想知道更多？



台灣的超齡少棒與國族神話（管仁健／著）

http://mypaper.pchome.com.tw/kuan0416/post/1308353954

本文經授權轉載自台灣回憶探險團：被中華民國政權利用完的紅葉「少棒」成員 及 1968/8/25 中華民國棒球作弊紀念日