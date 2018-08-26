自由開講》中共推頒「港澳臺居民居住證申領發放辦法」之安全疑慮及風險

中共推頒「港澳臺居民居住證申領發放辦法」之安全疑慮及風險。圖為示意圖。（報社合成照/路透/法新社）

◎徐堃硯

中共國務院0819 日頒布「港澳臺居民居住證申領發放辦法」（下稱「辦法」），第1 條揭櫫，「辦法」旨為便利港澳臺居民在陸工作、學習、生活之立法宗旨，並在「辦法」第12 條及13 條臚列持有港澳臺居民居住證（下稱該證件）之臺港澳民眾得享有之公共服務及便利政策範疇，另針對證件號碼編制作業方面，採取與大陸身分證號之18 碼編制，體現中共當前對臺港澳工作係採取「反獨促融」之統戰策略， 冀透由製發該證件及提升該證件與大陸社會公共服務系統之兼容性，逐步解決臺港澳民眾在陸生活、就學、 就業等法規層面之技術性障礙。

「辦法」第3條， 港澳臺居民證之登載資訊，除個人人別資訊等基本資料外， 另需登載「個人指紋」信息，復據「辦法」第8條，申辦該證件尚需檢附「居住地住址證明」、「就業證明」 等文件佐證。此除使中共官方進一步掌握申領該證件之臺灣民眾基資， 以及在陸工作、居住、就學具體情形之外， 按捺指紋實已侵犯人權及個人隱私甚鉅， 恐使中共利用指紋等生物特徵，加大對在陸臺灣民眾之監控力度。

中國大陸19日公布「港澳台居民居住證」申發辦法，將登載個人指紋資訊，意味陸方將向申請人採集指紋。（中央社翻攝自中國政府網）

「辦法」第15條，持證人如有「使用虛假證明資料騙領港澳臺居民居住證」、「可能對國家主權、安全、榮譽和利益造成危害」等情事者， 由簽發機關作廢該證件，惟「可能對國家主權、安全、 榮譽和利益造成危害」行為屬「不確定法律概念」， 凸顯中共官方對核發及註銷該證件具有絕對主控權及准駁裁量空間，恐加大中共官方對 在陸臺人之控制力度。

參照「辦法」第2 條及第8 條，申領居住證係以「有住所」為前提要件，惟查中共「 個人所得稅法修正案」草案第1條略以:「在中國境內有住所，或者無住所而一個納稅年度內在中國境內居住滿183 天 的個人，為居民個人， 其從中國境內和境外取得的所得需繳納個人所得稅」，亦即， 臺灣民眾如持有居住證，將構成「個人所得稅法修正案」草案之稅收居民，未來恐因此被要求就全球所得在大陸繳納個人所得稅， 恐令具有大額境外所得之臺灣民眾需負擔更為龐大之稅務負擔。

（北部私立大學助理教授，研究國際關係、 兩岸關係、政治公關及移民法令）

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