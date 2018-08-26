自由開講》中共推頒「港澳臺居民居住證申領發放辦法」之安全疑慮及風險

中共推頒「港澳臺居民居住證申領發放辦法」之安全疑慮及風險。圖為示意圖。（報社合成照/路透/法新社）
◎徐堃硯
中共國務院0819 日頒布「港澳臺居民居住證申領發放辦法」（下稱「辦法」），第1 條揭櫫，「辦法」旨為便利港澳臺居民在陸工作、學習、生活之立法宗旨，並在「辦法」第12 條及13 條臚列持有港澳臺居民居住證（下稱該證件）之臺港澳民眾得享有之公共服務及便利政策範疇，另針對證件號碼編制作業方面，採取與大陸身分證號之18 碼編制，體現中共當前對臺港澳工作係採取「反獨促融」之統戰策略，
「辦法」第3條，
中國大陸19日公布「港澳台居民居住證」申發辦法，將登載個人指紋資訊，意味陸方將向申請人採集指紋。（中央社翻攝自中國政府網）
「辦法」第15條，持證人如有「使用虛假證明資料騙領港澳臺居民居住證」、「可能對國家主權、安全、榮譽和利益造成危害」等情事者，
參照「辦法」第2 條及第8 條，申領居住證係以「有住所」為前提要件，惟查中共「
（北部私立大學助理教授，研究國際關係、
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