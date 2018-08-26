自由開講》只有「台灣主體化」的問題沒有「去中國化」的問題

◎翁埈德

最近教育部通過的12年國教高中歷史課綱，將原來歷史課本中的台灣史獨立出來，並分為台灣史，東亞史及世界史。此為前瞻及合乎現實的編排，但卻引起統派人士的不滿，他們認為這樣的安排是在「去中國化」，建立台灣國的歷史。

部分學者於本月22日召開「反去中國化歷史課綱記者會」，從前總統李登輝、前總統陳水扁，罵到現任總統蔡英文，曾黑箱推動大中國課綱的前總統馬英九也被罵只想討好全民。（記者林曉雲攝）

是什麼人在「去中國化」？事實上在「去中國化」的是統派人士。你看統派媒體及統派人士都不把中國稱為中國而是一定要稱為「大陸」，即使外國人說到有關中國的事情，他們也要說某人說大陸如何如何。反而綠營人士一直把中國稱為中國，統派人士不替中國正名就算了還有臉說別人在「去中國化」。像此次東奧正名活動也有人說，就算要正名為何不正名為中華民國？但事實上這沒有不可，只是沒有人提出這個正名案子而已。

何謂「去中國化」？應該說根本不會有「去中國化」的問題。無論中國、日本、韓國、美國、蘇聯等等國家他們一直都在那兒，世界各國也彼此相互影響，根本不可能有去掉那一個國家的問題。統派人士講的「去中國化」，其實是指「去掉」「依賴中國」化。統派人士依賴中國依賴了幾十年，從早年說反攻大陸，消滅共匪，依賴這個口號來維持國民黨政權的統治基礎。現在靠中國來恐嚇台灣來維持他們的利益，看到台灣人在爭取台灣的主權時就以中國會打過來，來恐嚇我們。看到中國在欺負台灣的時候，他們在附和中國，看到台灣堅強的站起來的時候，他們冷言冷語，看到中國挖我們的邦交國時，他說我們不承認九二共識。

我們相信大部分統派人士大不願接受中國統治，否則他們就直接搬到中國去接受他們的統治就好了，現在中國為他們開大門，他們何必留在台灣。相反的他們認為台灣才是保護他們的方，他們只是想靠中國來維持他們的利益。像黃安他認為他就是中國人，但他又不願放棄中華民國的國籍，有病還是跑回台灣治療，他們還在享受台灣的優點。由這些情況看起來，無論讚成台灣獨立建國的人和主張終極統一的人，都不願意接受中國政權統治。有許多嘴巴喊統一的人最怕台灣被統一，因為一旦台灣被統一，他們現在許多的利益就消失了。

這次課綱的調整，事實上並不是「去中國化」的問題，是我們有信心認為台灣可以自立自強，就像一個人認為自己應該自己獨立生活，自己建立自己的家庭，自己負起責任，我們不希望別人來指指點點，我們也不希望別人來干涉我們和其他人的交往。藉著這次課綱的調整，希望我們的年輕人能更認識台灣，更愛台灣。

（醫師）

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