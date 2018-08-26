自由開講》論龍應台的「剪刀」說

◎陳振

823雨炸彈重創南台灣，60年前的823對岸炮彈轟金門島，2個事件宿命同日發生，勾起前文化部長、作家龍應台無限感嘆。龍應台表示，這麼脆弱的大地，這麼善良的人民，這麼需要力量、這麼需要擁抱在一起、我們卻有一個拿著「剪刀」的政府。

總統蔡英文在布袋鎮涉水勘災。（資料照）



龍應台指出，823是一個重要的日子，一個台灣人應該感傷、感恩的日子，為那些死去的、被剝奪的、被傷害的人感傷，對那些以汗、以血、以死、以自己孩子的失父失母換來我們後來六十年平安的人感恩。



龍應台是否搞清楚，當初國民黨與蔣介石固守金門的用意為何？是保衛台灣嗎？還是當他們反攻的跳板？當時死的軍人多半是從中國來的，還是從台灣去的？如果沒有孫立人在台灣所訓練的新軍，美國的後勤支援，與日本根本博等退將所組成白團的戰術指導，單靠國府那些從中國撤退的殘兵敗將，能守住金門嗎？中共之所以攻擊金門，是因為金門近在咫尺。



即使沒有金門，當年中共敢越過台灣海峽攻擊台灣嗎？中共當年攻擊金門時所搭的船只是民間破爛漁船，進攻金門已經很勉強，遑論進攻台灣。何況他們也知台灣等太平洋周邊小島都是美國的勢力範圍，畢竟國民政府之所以能接管台灣，並將難民送來台灣，都是美國授意與協助。如果沒有美國的同意，誰敢來台灣？當時美國只承諾保護台灣與澎湖。



龍應台還說，現在的掌權者，對所有的過去都用「減法」處理──凡是不屬於政黨權力鞏固策略的，全部排除；同時又不斷地高喊「團結」。龍應台納悶，「減法」是拿剪刀做的，用來切除。「團結」卻是「加法」，只能拿柔軟的橄欖枝、溫柔的歷史同理心，才能做到。

龍應台還說，現在的掌權者，對所有的過去都用「減法」處理──凡是不屬於政黨權力鞏固策略的，全部排除。（資料照）



龍女士長年住在德國，曾看到德國境內有希特勒之獨裁者銅像嗎？德國政府允許德國人否認納粹黨在二戰期間對猶太人的大屠殺嗎？允許德國境內有納粹黨的活動嗎？同意對以前泯滅人性的納粹黨徒法外開恩嗎？同意東德司法人員繼續任職嗎？德國有因為政府不斷進行轉型正義，追訴納粹黨人，而造成社會對立與仇恨嗎？又有影響其經濟發展嗎？一個沒有是非與正義的國家，能團結嗎？



龍應台最後說，水淹南台灣，她為山裡的朋友擔心，會不會有土石流？部落的長老安全嗎？這麼脆弱的大地，這麼善良的人民，這麼需要力量、需要撫慰的社會，這麼需要擁抱在一起、以心來團結對外的時局，卻有著一個拿著「剪刀」的政府。



龍應台如果這麼好心，可曾為二二八與白色恐怖受難者與其家屬仗義執言？可曾為台灣許多弱勢族群爭取與軍公教人員同樣的待遇與福利或至少縮短彼此的差距？可曾建議國民黨、婦聯會與救國團將其龐大不義黨產捐出，協助台灣許多弱勢族群維持基本的生活尊嚴？如果沒有阿扁力排眾議，興建員山子疏洪道，每當颱風來襲時，汐止與瑞芳等北台灣地區可是常淹大水。



總之，到底拿著「剪刀」的是哪一個政黨執政的政府？



龍應台臉書po文：

（教師）

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