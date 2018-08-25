自由開講》面對極端氣候政府還有進步的空間，而治水遠比口水重要

魏國浩

這一次的南部大水，再度引起了對於政府治水計畫是否有效的廣泛討論，平心而論，到底有沒有效果，數據都會說話，然而，面對越來越極端的氣候環境，民眾與政府對於防災的心態，已經到了不得不轉變的時刻。

回首過去，台灣所發生過的重大水災，多半都有個共同的特徵，那就是「短時間的強降雨」。民國四十八年的八七水災，共有十五個測站測得單日雨量五百公釐以上的紀錄；民國九十年的高雄七一一水災，高雄單日降下四百七十公釐的雨量，刷新了五十年以來的紀錄，而同年讓不少台北人餘悸猶存的納莉颱風所造成的九一七水災，更是讓台北測站測得超過四百二十公釐的單日降雨量，直接打破了一百零五年以來的紀錄。

而這兩天的水災呢？

根據氣象局的資料，光是在台南嘉義兩地，就有三十個測站在二十四小時內測得約四百公釐以上的雨量，在這邊給各位一個概念：在氣象局的資料中，台南下最多雨的那個月，雨量是三百九十五公釐，高雄是四百一十五公釐，嘉義是三百八十公釐，這一次一個月這麼多的雨量，在二十四小時之內下完，又遇到農曆十五大潮，讓排水不利，我們就可以想見，造成的災情會有多嚴重了。

所以我們的治水預算真的丟到水裡了，治水計畫都是一場空嗎？

其實不然，以高雄來說，過往只要一場夠大的午後雷陣雨，高雄人一定反射性地拿出擋板沙包，把東西通通搬上二樓，等著迎接水衝進家裡，這是高雄地理環境的原罪，也是過往長期疏於治水的後果，然而縣市合併後，十年間高雄市增加了十三座滯洪池，在這一次水災中，徹底發揮了功效，每一座滯洪池的蓄水量幾乎都是九成以上，讓部分的洪水被限制住而沒有流到街上造成更嚴重的災情，而雨勢稍緩之後的一小時內，洪水就開始消退了。另外，台南的三爺溪治理工程，也是十年有成，從近十年前淹水面積超過一千五百公頃，到現在淹水面積小於十公頃，且雨勢趨緩後一小時內消退，在在都顯示，我們的治水計劃與預算，的確是有發揮功效的。

這一次的南部大水，再度引起了對於政府治水計畫是否有效的廣泛討論，平心而論，到底有沒有效果，數據都會說話，然而，面對越來越極端的氣候環境，民眾與政府對於防災的心態，已經到了不得不轉變的時刻。（本報資料照）

當然，政府面對此次的災情，仍就是有許多進步的空間，無法將所有責任都推給老天，但更重要的是，不管是政府或是人民，應該都有對於防災有心態上的轉變。

傳統上「人定勝天」那一套，已全然不可行，全球氣候變遷，讓降雨的時間變短，量卻更加集中，導致「不下雨就一直不下雨，一下雨就一次下很多雨」的現象，面對這樣的環境變化，不只是治水，連我們的水源供應政策，可能都需要做整體通盤的檢討，畢竟這是一體兩面的事情。但如部分泛藍政治人物或媒體所稱的「治水破功，預算丟到水裡」的說法，則是完全昧於事實，甚至他們自己也忘了，像我們的河川「流域綜合治理計畫」，就是從民國一百零三年，也就是馬英九總統時代開始的，一直到現在，每一年立法院的預算審查，都還可以看到這個計劃的蹤影，因為治水本來就是長期性的計劃，不可能因政黨輪替中斷，更不可能分藍綠，而面對現在中南部居民的災情，該是不分政治立場，全力協助救災的時刻，台北的政壇人士與媒體們就少點口水吧。

（智庫研究員）

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