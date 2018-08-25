薇拉夫人的國際關係料理藝術》中國如何征服非洲大陸？（三）

過去中國在非洲的經濟活動並沒受到國際特別關注，當中國投資額超越其他國家時，美國才意識到在非洲與中國競逐，似乎有逐漸失勢的現象。而川普上台後除了延續歐巴馬非洲政策，也推出自己的新方法，近期美國在14個非洲國家投資65億美元，目的是促進非洲經濟整合，並為投資創造條件。非洲與中東地區軍事衝突不斷，美軍打算持續增加非洲軍事基地，美軍依舊是一股重要勢力。 美國加強對非洲投資主要依據自己的國家戰略，地緣政治及內部因素，最重要的是中國勢力崛起，這會讓美國及其盟國對非洲產生更大的興趣

黃惠華

中國與其他國家在非洲競逐

2018年9月中國即將召開「中非合作論壇」（FOCAC）會議，該論壇成立於2000年10月，這是中國與非洲建立的互動新模式，目的是為進一步加強中國與非洲國家在新形勢下的友好合作，共同應對經濟全球化挑戰，謀求共同發展。與會國家主要是中國在非洲的53個邦交國。2006年前中國國家主席胡錦濤在論壇上發表重要談話與倡議，2007年訪問非洲時表達出想建立軍事基地的願望，之後中國積極展開大規模投資，2017年8月中國解放軍位在東非吉布地的第一個軍事基地正式啟用，這都奠定中國在非洲國家心中大國地位的重要象徵。

中國經營非洲大陸主要動機之一無疑是希望獲得自然資源以確保其快速增長的經濟之外，還有非洲的廉價勞動力，中國滲透非洲各個部門，包括基礎建設、和海港學校醫院體育館政府大樓等等，中國將非洲的經濟與戰略利益對接，成為最大的貿易伙伴及投資者，凸顯中國對非洲戰略，比其他國家的競爭對手更加靈活。

近年來，中國對非洲經濟影響力日與遽增，據統計2016年中國在非洲大陸的外國直接投資（FDI）達到361億美元，而來自歐盟和美國的外國直接投資分別達到119億美元和36億美元，2017年非洲與中國的貿易額為2200億美元，美國為390億美元。從中國到非洲的外國直接投資為500億美元。中國投資成功擠下歐美國家於非洲之外。由於中國經略非洲略有所成，世界主要大國也越來越重視對非洲的政策，特別是美國、歐洲、日本、印度、韓國等國努力在非洲尋求能源與其他礦物原料來源，同時加強在非洲的影響力，並思考如何強化其軍事政治與經濟地位，這些國家同時也都是中國在非洲的競爭對手。

「中非合作論壇」會議成立於2000年10月，是中國與非洲建立的互動新模式，目的是為進一步加強中國與非洲國家在新形勢下的友好合作，共同應對經濟全球化挑戰，謀求共同發展。（www.dailytrust.com.ng/）

美國在非洲利益與政策

美國政府一直保持對非洲的關注，自從2001年遭遇到9－11恐怖攻擊之後，美國關注能源安全問題，開始尋求中東以外的能源進口市場，因此非洲成為另一個進口來源，2015年前美國25％石油進口來自西非，此外，美國同樣在非洲得到重要的戰略性原材料如錳金鉻銅鋅鉛鋁土鈦鋯鈾等，對非洲能源原物料依賴程度不低。

2009年，前美國總統歐巴馬（Barack Obama）訪問非洲時提出對非洲大陸現代化政策的主要條款：加速非洲融入世界經濟；為非洲國家和平與安全提供新的動力；加強深化民主與脫貧，強化地方政府、機構與民間社會組織的聯繫。2012年美國政府公佈「對撒哈拉以南非洲新戰略」內容強調，加強非洲地區民主機構建設以及促進經濟、貿易和投資領域的發展。新戰略融合了諸多法案、倡議與計畫，以配合美國在非洲地區的利益與需求，這些舉措成為日後美國與非洲國家建立合作關係模式與基礎：

一、 「美國與撒哈拉以南非洲國家經貿合作論壇」成立於1992年，該組織功能在於協調美對非的貿易政策，每年定期舉辦部長級年度會議，並與非洲國家元首舉行定期會議，討論合作具體問題。今年7月17屆美國與撒哈拉以南非洲國家經貿合作論壇華盛頓舉行，本次主題是「美非貿易與投資制定新戰略」。

二、 「非洲成長暨機會法案」（Africa Growth and Opportunity Act, AGOA）於2000年成立，這是美國為協助非洲國家經濟發展，創造一系列經濟與法律條件，以促進美國在非洲的商業利益。美國國會報告指出，撒哈拉以南非洲（SSA）擁有經濟發展潛力，資本流入該地區可以創造有利的商業環境，消除美國與非洲國家之間貿易和經濟交流的障礙。透過 AGOA，美國向SSA國家提供貿易技術與援助。

2009年，前美國總統歐巴馬訪問非洲時提出對非洲大陸現代化政策的主要條款：加速非洲融入世界經濟；為非洲國家和平與安全提供新的動力；加強深化民主與脫貧，強化地方政府、機構與民間社會組織的聯繫。（AP）

AGOA協助美國在非洲大陸運營的美國公司，除了促進營業額穩步增長外，該法律還有助於美國企業確保財產免受投資風險影響。此外，該法律是確保美國公司優先進入非洲國家市場的有效工具。因AGOA，過去10年雙邊貿易額成長了3.3倍。歐巴馬將該法案延長制2025年。川普政府視則該法案為戰略重要組成部分，強調自由、公平和對等的貿易關係。而這項法律對農業、服裝產業特別有利。

三、 「電力非洲倡議」（Power Africa）起源於2013年6月，當時歐巴馬在南非發佈作為非洲新戰略的核心，透過該倡議支援美國國企業進入非洲基礎設施建設與運營領域。2018年8月美國國際開發署啟動「撒哈拉以南非洲天然氣路線圖」，在「電力非洲倡議」基礎上，加碼援助非洲電力業，提升美國在非洲國家的影響力，同時改善非洲能源短缺情況。預計在2030年前將非洲9個國家的燃氣發電能力再增加1.6萬兆瓦。官方承諾投資190億美元，並引入數百億美元的私人投資。

四、 「連接非洲」計畫，川普政府預計投資10億美元改善整個非洲大陸的交通、運輸和產業鏈。該計畫由海外私人投資公司（OPIC） 負責。在未來三年，海外私人投資公司將為贊比亞、盧安達、南非、肯尼亞、烏干達等國提供資金。海外私人投資公司總裁雷沃什伯恩（Ray Washburne）表示，「其他國家注重基礎建設，而美國注重於將投資用於消費者和中小型企業，幫助人們在經濟鏈上更進一步」。

五、 「軍事行動」：2002年美國啟動對非洲軍事行動計畫「泛薩赫勒倡議」（Pan-SahelInitiative），2005年推出「跨撒哈拉反恐夥伴倡議」（Trans-SaharanCounter-Terrorism Partnership）進行反恐行動，美軍培訓馬利、查得、毛里塔尼亞與尼日部隊執行打擊恐怖主義與人道主義任務。同時美國及其盟國投入了大量預算資源與非洲各國合作打擊恐怖主義。美國越來越注重政治與軍事的影響力，2008年美國非洲司令部（AFRICOM）成立，負責美軍在53個國家的領土面積作戰業務。目的是保護美國在非洲的資源，捍衛民主價值，這是美國穩定非洲政治經濟與軍事的有效工具。此外，美軍也提供軍事援助計劃，如軍事融資方案、國際軍事教育與培訓等等。目前AFRICOM在非洲24個國家擁有36個基地。

2005年推出「跨撒哈拉反恐夥伴倡議」進行反恐行動，美軍培訓馬利、查得、毛里塔尼亞與尼日部隊執行打擊恐怖主義與人道主義任務。（Terrance Payton，www.hstoday.us/）

六、 《加強利用開發投資法案》（BUILD）：日前美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）與參議院外交關係委員會成員庫恩斯（Chris Coons）媒體投書提醒美國政府，「中國熱錢湧入非洲，建立影響力，美國需要有所回應….。如果參議院可以透過《加強利用開發投資法案》（BUILD）建立美國國際發展融資公司（IDFC）改革政府發展融資管道。該法案將允許IDFC獲得兩倍於OPIC的投資金額，允許美國在海外參與股權投資、提供技術援助、發放補助，以推動美國的國家安全和外交政策目標….」。目前BUILD法案得到川普政府的支持，在眾議院獲得一致通過。

美國穩坐非洲寶座，顧忌中國勢力

過去中國在非洲的經濟活動並沒受到國際特別關注，當中國投資額超越其他國家時，美國才意識到在非洲與中國競逐，似乎有逐漸失勢的現象。近年來美國非洲經貿與投資額不斷下降，雙邊貿易從2008年的1000億美元下降到2017年的390億美元。原因是美國能源獨立性越來越高，以及對中東關注轉移到印太地區有關。

川普政府上台後除了延續歐巴馬非洲政策，也推出自己的新方法，前美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）今（2018）年3月訪問非洲國家前時提到「美國的安全經濟繁榮，前所未有的與非洲相聯繫。美國以鼓勵良好治理的方式建立夥伴關係，美國將提供5.33億美元的人道援助協助索馬利亞、南蘇丹、衣索比亞、查德糧食短缺、地方衝突問題」。近期美國在14個非洲國家投資65億美元，目的是促進非洲經濟整合，並為投資創造條件。非洲與中東地區軍事衝突不斷，美軍打算持續增加非洲軍事基地，美軍依舊是一股重要勢力。

美國加強對非洲投資主要依據自己的國家戰略，地緣政治及內部因素，最重要的是中國勢力崛起，這會讓美國及其盟國對非洲產生更大的興趣，未來鄰近印太區的非洲，將會是另一個新興的地緣爭奪場域，殊值關注。