Lin bay好油》口號治國：以昨日的自己打臉今日的自己

台灣農業向來以南部縣市為主，過去兩年來，地方政府也多是民進黨籍，再加上中央執政，許多的農民對民進黨充滿了期待，但一片真心換絕情，這兩年農業的慘況讓農民充滿傷害，中央與地方只有分工沒有合作。例如農委高喊要發展冷鏈物流中心，但請問農委會與地方溝通過嗎？還是反正跟抓菜蟲一樣，先喊抓菜蟲，再找個倒楣鬼交差了事混過去？

Lin bay好油

23日，行政院長賴清德在行政院會中表示：

穩定物價是政府重要施政，颱風等天災是影響農產價格的重要因素，請農委會於颱風來臨前密切掌握各類蔬菜價量供需，務必落實調節工作，兼顧農民與消費者權益，全力避免汛期可能造成蔬菜價格大幅波動情形。

賴清德院長在院會中聽取農委會「因應汛期蔬菜產銷調節措施」後指出：

農委會已於去年11月提出穩定菜價八大措施，今年在產季期間即面臨檢驗，指示農委會確實檢討並精進各項措施，掌握各類農產品每年生產情形，及早因應、避免量多價跌。

什麼是穩定菜價八大措施？

連什麼時候提出這些措施都搞不清楚，真不知道是誰的問題。穩定菜價八大措施是前年提出，結果到了最近又變成是去年，打迷糊仗倒是上下有志一同。

105年民進黨政府上任幾個月，接連遇到莫蘭蒂、馬勒卡、梅姬等颱風影響，再加上10月剛好是平地跟高山產區的交換期，而105年年初又因為寒害導致根莖類儲存量不理想，在這幾個原因影響之下，出現了台灣有史以來維持最久的菜價高漲期，導致民怨四起。農委會新官上任三把火，不孚眾望，十足展現外行領導內行，召開了一個會議，專責討論處理菜價高漲的問題，會後完成了五個結論，裡頭有兩個很特別：

1. 災後大量復耕的高麗菜，12月下旬會再崩盤，菲律賓目前菜價高，要求農糧署研擬用漁船辦運送給菲律賓，來響應新南向。

2. 請農委會秘書室盤點颱風後媒體易扭曲報導的觀點（如惡意攻擊等），請相關單位備妥相關資訊，以利迅速回應。

0823豪雨雲林縣初步統計損失己逾653萬，還在增加中。（本報資料照）

菜價飆漲的問題還沒處理好，農委會就先設想到未來兩個月之後的崩盤，這叫遠見嗎？甚至要求農糧署研擬如何透過漁船走私高麗菜來送給菲律賓，來響應新南向，果然，只要套上新南向，什麼話都能鬼扯。還有，千錯萬錯都是別人的錯，農委會一定沒有哪裡做不好，一切都是媒體惡意攻擊，所以一定要迅速反擊媒體。

之後農委會提出兩大失誤原因，針對如何改善，則提出了穩定菜價八大策略：

1. 氣象、產銷資訊系統整合。

2. 颱風前緊急進口機制。

3. 擴大滾動式倉儲及設備改進。

4. 建立根莖類蔬菜安全儲存。

5. 擴大辦理平價蔬菜供應據點。

6. 輔導興建結構加強行設施。

7. 配合各部會查價工作。

8. 天災專案小組。

就在提出這八大策略之後沒幾天，沒想到政府還是用了過去30年來的老招：抓菜蟲。果然這一喊，法務部馬上就抓到菜蟲！檢調抓到個囤了300公噸紅蘿蔔的南部盤商，結果各家媒體一面倒報導抓到菜蟲，一時舉國沸騰。農委會在畫了一堆靶之後，終於抓到個倒楣鬼可以向社會交代，暫時鬆了一口氣。

真的抓到菜蟲了嗎？

假的。最後證實抓菜蟲是鬧劇一場，曹啟鴻成了農委會最短命的主委，不到八個月就下台。但最倒楣的是這個紅蘿蔔的業者，花了10萬元交保，在鬧劇演完之後不起訴，白白被農委會折騰了一段時間。

菜價飆漲一定是菜蟲的影響？

在政府長年用高喊菜蟲解決問題的影響下，社會大眾都會認為一定有菜蟲在操作菜價，然而，如果菜蟲這麼有力，那麼為什麼從去年六月起菜價就趴到現在？今年三月開始菜價就創同期新低，到了七月還創下七年來新低，既然菜蟲神通廣大，為什麼在菜價這麼低的情況下沒有介入操作把菜價拉高一點賺錢，卻放任這種讓農民都過得很辛苦的爛菜價？

農產品價格除了供需的彈性影響之外，還有一個重點在於作物的可替代性，這個可替代性造成了需求的彈性，例如，水果就是屬於需求彈性大的農產品，荔枝價格過高時，消費者就可能選擇較便宜的鳳梨來消費。而短期葉菜類就是屬於需求彈性小的商品，例如北部炒羊肉都要用空心菜，很難用其他蔬菜替代。短期葉菜的保存期往往不到半個月，和長期葉菜三個月以上的保存期相比之下算是非常短，因此在消費上也不會大量購買後冷藏儲存的情形，再加上台灣短期葉菜的種類多，例如，不結球白菜、空心菜、萵苣（萵苣類）、菠菜等有幾十種，單一種供應量相較於長期葉菜類較少，種種的因素影響之下，短期葉菜類價格的波動性就非常高。

以這三天台北一市特等的空心菜為例，三天的時間菜價飆漲了122%，價格飆漲情況很嚴重，在需求彈性小的短期葉菜類，價格的震盪就是如此驚人。當今天做為參考價格的台北一市出現這樣的拍賣價格時，必然影響其他行口的販售價，但一般行口的震盪幅度會比台北一市低，因為一市是缺菜搶菜，在行口供給固定的客人就不會那樣。

這次的雨量主要都集中在雲林以南，對短期葉菜的供應到底造成多大的影響呢？

0823豪雨雨量主要集中在雲林以南。

大家不妨可以上農糧署的農情報告資源網，以空心菜為例，2016年的資料顯示，雲林縣的佔比為55.68％，前四大生產縣市佔了82.74%的生產量，所以是極高寡占的類型，因此雲林重創，當然會對短期葉菜類的供應產生極大影響，造成價格飆漲。

而扣除這次主要影響的區域，若以空心菜來看，約有35%的生產區域影響小，因此，像桃園市、台中市、新北市等種植空心菜的農民就會有不錯的收益，一場豪雨讓幾家歡樂幾家愁。

至於其他農損方面，如果根據目前24號公佈的農損資料，則以嘉義縣損失最嚴重，因為豬死太多，豬又太值錢，其他的農損則還在陸續統計中。

以昨日的自己打臉今日的自己

2011年，當時中興大學應用經濟系的陳吉仲教授說：執政者不解決「結構性問題」，動輒喊出補貼價格，反而導致政府跟消費者都在付更多錢，卻無法真正造福農民。

七年前的陳吉仲教授講的真的太有道理了，只可惜兩年前當了副主委之後的陳教授，搖身一變就成了他口中批評的人，民進黨這兩年的執政，農業還是以補貼為主，例如綠色對地補貼，友善農業耕作補貼，對於改善結構性的問題，口號大於實際，不如回頭看看前年公佈所謂的八大措施，落實了多少？

台灣農業向來以南部縣市為主，過去兩年來，地方政府也多是民進黨籍，再加上中央執政，許多的農民對民進黨充滿了期待，但一片真心換絕情，這兩年農業的慘況讓農民充滿傷害，中央與地方只有分工沒有合作。例如農委高喊要發展冷鏈物流中心，但請問農委會與地方溝通過嗎？還是反正跟抓菜蟲一樣，先喊抓菜蟲，再找個倒楣鬼交差了事混過去？

台灣的生產運銷結構從過去亞洲領先到現在成為亞洲的後段班，這幾十年的時間，多數國家的農產運銷制度都不斷精進改變，但我們就像一灘停滯的死水，沒有設法降低農產運銷所產生的成本，生產成本不斷提高下，再加上極端氣候的影響，生產、供銷、承銷的三級結構中，生產端的農民承擔最多的風險，只能不停在菜土菜金中輪迴循環。而農委會卻是毫無作為，混過一天算一天。倘若民進黨政府可以用疼惜吳音寧的心來疼惜農民，就不會這樣毫不用心，連自己的政策是什麼時候提出來的都搞不清楚。