自由開講》賴清德說得沒錯

◎郭靖

行政院長賴清德23日與全國商業總會舉辦座談會，商總理事長賴正 鎰致詞時，提及薩爾瓦多與台灣斷交，商界非常關心政府未來兩岸政 策的走向。

行政院長賴清德23日與商業總會舉行座談會，聽取產業界建言。（資料照）

對此，賴清德致詞時回應，中國沒顧慮到台灣是民主、自由、法治的 國家，不必硬要台灣接受一個中國原則的「九二共識」，這樣的兩岸 關係變化，「不可以歸責於台灣政府」，台灣要統或獨只有2300 萬人能決定。



沒錯，英賴政府沒有資格代表台灣人民決定統或獨，畢竟台灣已經是 民主國家，不是兩蔣時代的專制體制，凡事可以由獨裁者一人說的算 。任何統或獨的決定，理應由全民公投。國民黨人如果反對公投， 又想要統一，就請自己移民過去，不要免強他人。



以前國民黨的所謂統一，是想用武力消滅人家，其實也曾經付諸行動 ，從不擔心台灣人民的安危。小英政府與以前國民黨政府， 根本不可能用武力去統一人家，也沒有那種膽量， 只希望彼此能和睦相處，禮尚往來，維護台灣人好不容易得來的自由 與民主，也不想與人爭搶「神主牌」，這樣的「委曲求全」有錯嗎？



誠如蔡總統所說，兩岸政策是對中國善意不變、承諾不變、不會走對 抗回頭路，但也不會在壓力下屈服；維護兩岸關係，雙方都有責任， 台灣的前途只有2300萬人能決定，哪怕他是總統或執政黨， 都不應該為台灣人民決定要統或獨，這是全民共識。



這也沒錯，畢竟小英不是蔣介石，也非蔣經國，他無權幫台灣人做決 定。有權利做決定的是全體台灣的主人，不是任合政黨或個人。 更進一步說：要統（包括與美國統、或日本統或大陸統）或獨， 只有2300萬人才能決定！



（教師）

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