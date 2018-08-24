自由開講》柯文哲市長自比老虎，市民只希望不要被柯咬傷

◎楊宇

日前台北市長柯文哲接受財訊專訪時，爆料「曾接受民進黨政務官一對一教學，同一批人再去教總統蔡英文」，並以「養虎為患」嘲諷民進黨。而我們查閱一下「養虎為患」的意思，就能發現此詞是指飼養老虎，最後為自己帶來災禍，比喻不除去仇敵、惡人，將給自己留下後患。柯市長以老虎自比，甚而指自己會是一頭養大了以後隨時可能會反咬飼主一口的背骨老虎，這樣的說法實在耐人尋味。

日前台北市長柯文哲接受財訊專訪時，爆料「曾接受民進黨政務官一對一教學，同一批人再去教總統蔡英文」，並以「養虎為患」嘲諷民進黨。（資料照）

柯市長的行事作風時而給人兩極化的印象。他的率直勤政常受到多數市民的推崇，但他向來先講再來修正的失言習慣，亦常常為人詬病；主打「進步價值，光榮城市」，但其言談卻不時流露緬懷威權時代的守舊思維；而他時常表示自己的價值是務實，實際作為上卻經常藉著模糊訴求來爭取個人最大政治利益。柯市長的上述作風以及近期發生的幾件事情其實都顯示出：他並不是因為政治理念和想要改變國家的抱負，而真的就像他自己所言是因為走投無路才來做市長。

表面「進步」的「保守」價值

例如柯市長近日曾表示希望推出「柯P認同卡」，認同柯市長政治主張的才能同框，姑且不論這套制度是不是真的可以避免和沒簽署的人同台，就認同卡本來來說，其實與古代當土匪要納的「投名狀」沒有什麼不同，同樣都是一種宣誓效忠的行為。而拿到投名狀後，土匪們才會將你視為一份子，否則就是「非我族類，其心必異。」柯市長常主張自己的「進步價值」，但他在選舉議題上，卻是採用山大王的心態，狹隘地要求同臺的候選人認同他的政見，這樣的作法真的能叫「進步」嗎？

「柯P認同卡」今曝光，以宣言模式，洋洋灑灑羅列了十六項柯的政治價值，包括「反對在負債情況下，發放重陽敬老金類型的一次性支出」、「反對佔用公共資源，支持必要的路邊停車收費」等爭議不斷的政策。（擷取自柯文哲臉書）

而在被過去的幕僚劉坤鱧指控是「慣老闆」，沒有替員工辦理勞健保的爆料議題上，柯辦發言人以「事過境遷」的態度輕描淡寫地帶過，以及就任期間市府常常被報導的過勞新聞上，亦可以發現柯市長所認為的進步價值，是建立或體現在「高效率」上。然而柯市長心目中「一呼百應」的高效率政府，卻往往是民主意識低落的獨裁國家，這樣的價值，真的能叫做進步價值嗎？。

屢次「失言」背後的險惡用心

過去在舉辦「Team KP Let`s Go」活動時，柯市長說「自己不插旗子、不掛布條、不買業配，更重要的是在選前一個月停止募款，也公布了競選帳目，在台灣的政壇上沒有其他人可以這樣做」，他也批評「（其他候選人）他們都捨不得停止募款，因為他們要撈到最後一秒」。但公布競選帳目本即為政治人物本分，而在2014年臺南市長選舉時，時為候選人的賴清德院長也曾提出了五不策略和提前停止募款，並不是只有柯市長這樣做過。這種「我的募款都為了選舉，你們就是為了撈錢」的言論，縱然是毫無根據，他說來依然是毫不猶豫，振振有辭。

上述這種藉由貶低他人來墊高自己的「失言」也絕非少數，如之前世大運功臣的台北市政府秘書長蘇麗瓊女士離職時，柯市長的一句「她離開市府，是因為沒得抽」也是一樣。身為政治人物，要藉由具煽動性的言論來標榜自己的形象或價值固不為過，但這種貶低他人來擡高自己的方式實為低劣。柯市長這些言論，只是減損自己的公信力，更不用提到其他進口外籍新娘、長得漂亮可以去當櫃姐、婦產科只剩下一個洞等等失言。

這種藉由貶低他人來墊高自己的「失言」也絕非少數，如之前世大運功臣的台北市政府秘書長蘇麗瓊女士離職時，柯市長的一句「她離開市府，是因為沒得抽」也是一樣。（資料照）





政策一日三變，堪稱輿論風向球

此外，柯市長的政策主張或對事情的立場經常搖擺不定，日前關於台北重大的公共工程大巨蛋案，柯市長公開宣布，會在兩週內了結，但其實大巨蛋案從柯市長上任以來早已多次宣布解決的期限，但卻還是一再跳票；而之前柯市長在節目上談赦扁案，也說陳水扁一開始是裝的，後來變成真的病，引發軒然大波，後來又出來澄清，純屬口誤，這種搖擺不定的立場實在令人費解。

而在最具爭議的兩岸議題上，未當選前的「柯醫師」曾說：九二共識就是下跪投降。現在的「柯市長」則說：九二共識是兩岸和平發展的基礎，對這個立場表示暸解和尊重。或許政治人物修正自己的主張並不稀奇，但是像柯文哲這樣子從政治光譜的一側一躍到另一側的表現，實在堪稱「政壇變色龍」。

日前關於台北重大的公共工程大巨蛋案，柯市長公開宣布，會在兩週內了結，但其實大巨蛋案從柯市長上任以來早已多次宣布解決的期限，卻還是一再跳票。（資料照）



現在柯市長自稱是丐幫幫主蘇乞兒，在電影中，丐幫不是只有乞討，還是強大的武裝集團，可以威脅到朝廷，現實中，柯市長具高知名度，是台北這個有兩百七十多萬人民居住城市的舵手，手握市政府高達一千七百多億的巨額預算。18年前的柯醫師曾撰文批評當時參選副總統的張昭雄先生說：「如果為了副總統的名位，可以放棄自己一生的理念，讓那些你交代做事的手下陷於進退兩難，而自己投奔敵營追求榮華富貴去了，我們又怎能相信他日你不會為了國家副主席另一個更高的名位，而背叛台灣人民？」如今看來，他所描述的那個人似乎格外有既視感。柯市長自比老虎，洋洋自得，然而值得我們思考的是，日後的「柯政」是否真的「猛於虎」呢？亦或者是會反咬曾經支持過他的人民一口？

（台北市民）

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