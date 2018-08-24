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Mygopen》【別上當】爭鮮LINE詐騙、假臉書、山寨網站和假消費券活動

為了保險起見（其實看就知道是假的），MyGoPen 還特別向爭鮮詢問，店家表示目前並沒有消費券活動，請大家不要上當囉！如果已經不小心加入的朋友也沒關係，直接封鎖刪除就好了。
作者： 這是假消息
2018-08-24 10:33
 | 2018-08-24 10:33

Mygopen

臉書詐騙又來了！爭鮮也出現詐騙假臉書專頁和假網站了，另外你收到 LINE 傳「歡慶爭鮮展店突破150間」、「使用消費券前十盤免費」這樣的訊息嗎？這又是個典型的優惠券詐騙，透過山寨網站和假臉書粉絲專頁，讓人誤以為真，同樣是盜用該品牌的形象識別，不要上當囉！

爭鮮被仿冒的詐騙網站和假消費券

原始謠傳版本：

歡慶爭鮮展店突破150間
省錢吃壽司參加立即領取壽司消費券
使用消費券前十盤免費
活動只有一天↓↓
https://goo.gl/q5xfTS

或臉書的版本

歡慶爭鮮展店突破150間 回饋老客戶活動開始!!
想要吃壽司又不想花大錢嗎?
完成點此領取消費券: https://goo.gl/q5xfTS
活動辦法:
1.按讚並公開分享此篇文章
2.tag好友並底下留言 #吃壽司去爭鮮
3.即可享有《爭鮮》電子消費券乙份
4.每人限領一份哦

設計了詐騙的 Facebook 粉絲專頁

山寨官方網站

假的 LINE 官方帳號

謠言破解說明：

為了保險起見（其實看就知道是假的），MyGoPen 還特別向爭鮮詢問，店家表示目前並沒有消費券活動，請大家不要上當囉！如果已經不小心加入的朋友也沒關係，直接封鎖刪除就好了。

正確闢謠解釋：
目前根據爭鮮正版官方網站  https://www.sushiexpress.com.tw/的最新消息並沒有謠言這樣的消費券活動，假的網站和社群帳號目的就是想要騙你加入詐騙帳號為好友，除了未來有可能被騙個資外，衝粉絲數轉賣帳號獲利也是其目的之一，相關行銷活動還是請大家以官方網站公告為依據。

之前 MyGoPen 四步驟的辨識方法，受騙上當了，學起來囉！

再次提醒大家，發現不明連結時，有時你真的寧可錯過這些好康，也不要隨便點進去，完全就是利用送禮券的手段吸引大量用戶加入，未來將有可能被這些詐騙者發送不當連結，或累積大量好友後轉賣帳號套利，別被騙囉！

本文經授權轉載自Mygopen 【別上當】爭鮮LINE詐騙、假臉書、山寨網站和假消費券活動

 

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